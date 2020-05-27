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Платформа «ВТБ бизнес коннект» обеспечила рост коммерческих закупок на портале поставщиков

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

С момента интеграции платформы «ВТБ бизнес коннект» с порталом поставщиков Москвы ее пользователи зарегистрировали около 1000 b2b-закупок общим потенциальным объемом более 130 млн рублей.

Среди самых популярных категорий − поставка компьютеров и компьютерной периферии, бытовой техники и электроники, программного обеспечения и мебели.

Интеграция онлайн-сервиса «Корпоративные закупки» платформы «ВТБ бизнес коннект» с порталом поставщиков Москвы была проведена в июле 2019 года. Ресурсы объединены по бесшовному принципу: пользователи портала получили доступ ко всем функциональным возможностям платформы «ВТБ бизнес коннект», а клиенты платформы – удобный сервис участия в закупках.

Банк ВТБ является самым популярным заказчиком Портала поставщиков, размещающим свои потребности на платформе для малого и среднего бизнеса. Одним из основных преимуществ проведения закупок на портале является оперативность: в течение 3-7 дней банк получает официальные коммерческие предложения от проверенных поставщиков. Результаты сравнения оформляются в официальном протоколе.

Платформа «ВТБ бизнес коннект» создана для поиска покупателей и управления продажами компаний. Она позволяет находить надежных закупщиков для малого бизнеса по всей стране и за рубежом и автоматизировать сопровождение сделок.

««ВТБ бизнес коннект» помогает предпринимателям быстро и безопасно продавать и закупать товары, выбирать собственную экспортную стратегию и эффективно управлять своим бизнесом. Интеграция с Порталом правительства Москвы дает возможность предпринимателям через нашу платформу найти заказчиков среди крупных компаний. С каждым кварталом мы отмечаем примерно двукратный прирост торгов на данном ресурсе. Такая синергия позволяет говорить о быстром развитии рынка закупок малого объема», − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

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