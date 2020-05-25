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Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента микро-бизнеса теперь могут онлайн подтвердить целевое использование кредита. Сделать это можно быстро и безопасно в интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн».

«Цифровые сервисы Райффайзенбанка делают жизнь клиента проще за счет быстрого решения любых финансовых задач. Онлайн-заявка на подтверждение целевого использования кредита клиентами из сегмента микро позволила нам более чем в двое сократить время обработки этой задачи на стороне банка. А это значит, что клиенты смогут быстрее получить сервис и потратить это время на решение других важных задач», — отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

По закону в сегменте микро клиенты подтверждают целевое использование кредитов на сумму более 1 млн рублей в течение 30 дней с момента выдачи. Ранее этот процесс занимал до 2-х дней. Теперь подтвердить целевое использование кредита клиенты могут в Райффайзен Бизнес Онлайн. Для этого необходимо зайти в раздел «Кредит для бизнеса» и нажать кнопку «Целевое использование» в поле кредита.

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