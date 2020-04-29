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ВТБ до конца 2020 года увеличит численность ИТ-блока на 20%

Бизнес Кадры ИТ в банках

Число ИТ-разработчиков в штате банка ВТБ по состоянию на конец I квартала 2020 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два с половиной раза – до 715 человек, общее число сотрудников в ИТ-функции составило 4490 человек. До конца текущего года ВТБ планирует увеличить численность сотрудников ИТ-блока в целом еще на 20% – до 5380 человек.

ВТБ увеличивает численность сотрудников ИТ-подразделения в рамках реализации стратегии развития банка, которая предполагает масштабную трансформацию на новой цифровой основе. Целью реализации стратегии является 100% доступность финансовых услуг для клиентов ВТБ в режиме онлайн.

«Мы завершили первый этап трансформации ИТ-блока, выделили в нем новые направления, наполовину обновили и усилили команду управленцев, сохранив ее численность», – сказал заместитель президента –председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Он отметил, что изменения в ИТ-блоке ВТБ уже принесли ощутимые результаты.

«ВТБ прошел своего рода стресс-тест – работу в условиях пандемии коронавируса. В ситуации, когда почти 85% сотрудников ИТ-блока работают удаленно, а нагрузка на системы банка кратно возросла, мы продолжаем не только качественно оказывать услуги нашим клиентам, но и обновляем и совершенствуем существующие сервисы и приложения», – сказал Кулик.

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