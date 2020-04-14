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ВТБ оптимизировал работу ИС инвестиционно-брокерского бизнеса

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция Инфраструктура ИТ в банках

Банк ВТБ объявил об успешном завершении первого этапа обновления оборудования для обеспечения надежной и высокопроизводительной работы брокерского бизнеса. Были обновлены ядро торгового севера и сервер баз данных. Кратно выросла производительность, надежность и стабильность информационных систем к нагрузкам.

С начала I квартала 2020 г. количество ежедневных пользователей приложения «ВТБ мои инвестиции» увеличилось в два раза, а количество активных сессий в момент открытия торгов на Московской бирже выросло в три раза. Несмотря на высокую нагрузку в связи с волатильностью на рынках капитала, система работает в штатном режиме. Техническая поддержка осуществляется в полном объеме командой ИТ в удаленном режиме.

Также в марте 2020 г. было успешно проведено ежегодное стресс-тестирование информационных систем брокерского бизнеса ВТБ на Московской бирже, по результатам которого собраны все необходимые данные для дальнейшего анализа и развития.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, отметил: «Несмотря на высокую нагрузку на наши информационные системы в связи с взрывным ростом клиентов на брокерском обслуживании ВТБ, мы продолжаем повышать их устойчивость к высоким нагрузкам. Сейчас был проведен первый этап запланированного масштабирования и оптимизации производительности торговых систем брокерского обслуживания и дальше мы продолжим работы по повышению надежности и доступности наших сервисов для клиентов ВТБ».

Владимир Потапов, главный исполнительный директор компании «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ, отметил: «Март был рекордным для брокерского бизнеса ВТБ. Объемы проводимых сделок выросли в 2,5 раза к среднемесячному показателю, пополнения счетов – в три раза, число новых клиентов – в 1,5 раза. Благодаря слаженной работе команды "ВТБ капитал инвестиций" и блока ИТ даже дни пиковых нагрузок нам удалось пройти без сбоев, обеспечив надежное функционирование всех систем. Предоставление качественного, надежного и удобного сервиса для клиентов – наш главный приоритет».

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