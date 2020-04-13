Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

CloudPayments начал проводить операции по картам с истекшим сроком действия

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Платежный сервис CloudPayments начал проводить операции по картам, срок действия которых закончился в марте 2020 года, вслед за предложением платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» обслуживать карты с истекшим сроком действия.

С 10 апреля сервис пропускает в банк-эмитент транзакции по картам, срок действия которых истек 1 марта 2020 года и далее. Конечное решение о проведении операций принимает банк-эмитент.

«В условиях пандемии коронавируса процесс перевыпуска карт осложнен самоизоляцией, поэтому мы приняли решение поддержать инициативу платежных систем. При этом мы по-прежнему поддерживаем высокий уровень безопасности при проведении платежей», — отметил Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments.

Платежи по банковским картам, срок действия которых истек до 1 марта 2020 года, приниматься к обработке не будут.

Другие материалы рубрики

ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд

Сбербанк радикально обновил свой онлайн-банк

ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания

Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда

CNews переводит свои самые интересные конференции в онлайн. Регистрация

Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома

Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM
Показать еще

Наука

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках