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Сбербанк разработал прототип робота-дезинфектора

ИТ в банках Техника

Лаборатория робототехники Сбербанка на базе робота-курьера создала робота-дезинфектора.

На прототипе установлены ультрафиолетовые лампы суммарной мощностью 100 Вт, что позволяет дезинфицировать помещение размером 20 м2 за 5 минут. В дальнейшем мощность ламп может быть увеличена. Ультрафиолетовое излучение уничтожает все типы патогенов, включая вирусы, заявляют в Сбербанке.

Робот автономен и безопасен: достаточно один раз «показать» ему помещение, после чего он сможет самостоятельно проводить дезинфекцию, а при появлении в комнате человека процесс будет автоматически остановлена.

Применение робота в больницах и поликлиниках, учреждениях образования, офисах, вагонах метро, а также в других общественных местах для профилактической дезинфекции поможет сдерживать распространение различных патогенов, считают создатели.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сбербанк — это технологическая компания. И в сложившейся ситуации мы, как и другие крупные корпорации в различных странах, направляем все наши ресурсы на противодействие вирусу. На эту общую цель работают различные подразделения группы Сбербанк: в короткий срок банк и компании нашей экосистемы вывели на рынок новые предложения и сервисы, которые помогают людям в самоизоляции. Сегодня экспертиза каждого из них критически важна. Проект нашей Лаборатории робототехники — еще одно тому подтверждение. Хочу подчеркнуть, что в условиях сегодняшней пандемии и возможных ее повторений в будущем многие виды работ, несущие повышенные риски для людей, могут взять на себя роботы. Поэтому предложенное нашей лабораторией технологическое решение актуально не только во время пандемии COVID-19. Это универсальный робот, который будет востребован в долгосрочной перспективе, в том числе во время сезонных вспышек гриппа и ОРВИ».

Альберт Ефимов, руководитель Лаборатории робототехники Сбербанка, отметил: «Наши компетенции в сфере мобильных роботов помогли нам в сжатые сроки перепрофилировать робота-доставщика в дезинфектора. В условиях карантина и роста числа пациентов с диагнозом COVID-19 такой робот может существенно снизить нагрузку на персонал медицинских учреждений и замедлить скорость распространения вируса благодаря массовой дезинфекции общественных пространств. Учитывая чрезвычайные обстоятельства, мы стараемся максимально сократить путь от прототипа к продукту и как можно быстрее вывести готовое решение на рынок».

Сейчас прототип робота-дезинфектора проходит проверку в офисах банка. По итогам тестирования будет принято решение о масштабировании проекта и его применении за пределами банка.

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