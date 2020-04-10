Сбербанк предоставил Ozon заем на 6 млрд рублей для пополнения оборотных средств

Сбербанк предоставил заём одному из лидеров мультикатегорийного сегмента e-commerce в России — группе Ozon.

В рамках сделки Sberbank Invesments Ltd (дочерняя структура «Сбербанк Инвестиции») предоставила заём группе компаний Ozon в сумме 6 млрд рублей. Ozon планирует использовать эти средства для финансирования текущей операционной деятельности, а также усилить программу развития логистических мощностей в рамках предусмотренной стратегии.

Оскар Рацин, вице-президент по инвестиционной деятельности, директор департамента инвестиционной деятельности, председатель совета директоров «Сбербанк Инвестиции», отметил: «Сейчас мы видим, насколько важно для бизнеса в сфере e-commerce поддерживать бесперебойную операционную деятельность и еще более активно развивать логистическую инфраструктуру, особенно в условиях пандемии, когда людям важно иметь возможность приобрести нужные им товары без необходимости покидать дом. Сбербанк делает все возможное для поддержки наиболее важных для населения компаний индустрии e-сommerce, одной из которых является Озон».

Даниил Федоров, CFO Ozon, сказал: «В текущих условиях, когда нагрузка на компании электронной коммерции возросла в разы, особенно важно иметь дополнительные средства на увеличение объема товарных запасов и дополнительное финансирование операционной деятельности. Это позволит группе успешно функционировать в режиме повышенной готовности и обеспечивать население страны товарами первой необходимости, а также всем нужным для комфортного образа жизни».