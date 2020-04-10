Сбербанк отметил рост спроса на дистанционную активацию дебетовых карт

Сбербанк отметил рост спроса на дистанционные сервисы. Одним из них является возможность дистанционно активировать дебетовую карту в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», которая позволяет начать совершать платежи и покупки до получения «пластика». Так, в начале апреля 2020 г. среднесуточное количество активаций дебетовых карт в мобильном приложении увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом марта.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать в меню приложения «Сбербанк онлайн» требующую активации карту, затем пункт «Активировать карту» и следовать дальнейшим инструкциям. После активации карты с ее помощью можно совершать любые операции: пополнять ее, переводить средства на другие счета, оплачивать услуги ЖКХ, совершать покупки в интернете, расплачиваться в торговых точках бесконтактно смартфоном или умными часами (через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay).

Для новых дебетовых карт онлайн-активация доступна на следующий день после заказа, а для перевыпущенных — на следующий день после истечения срока текущей карты (например, если действие карты заканчивается в апреле, пункт «Активировать карту» появится 1 мая).

Игорь Ковалев, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка, сказал: «Рост активаций карт до получения пластика логичен, ведь этот сервис очень удобен, прост в использовании и актуален как никогда. Всего пара кликов в приложении "Сбербанк онлайн" — и карта полностью готова к использованию, причем для этого не надо выходить из дома или дожидаться курьера, что особенно важно в сложившейся ситуации».