CloudPayments запускает 1% комиссии по интернет-эквайрингу

Платежный сервис CloudPayments предоставит интернет-эквайринг с комиссией в 1% для рекомендованных ЦБ РФ товарных категорий. Изменения коснуться именно ТСП (торгово-сервисных предприятий), которые осуществляют онлайн-торговлю следующими группами товаров: продукты питания; лекарства и медицинские товары; одежда; товары повседневного спроса; бытовая техника, электроника, средства связи при сумме покупки до 20 000 рублей.

Льготная комиссия на указанные товарные категории будут действовать в период, озвученный Банком России: с 15 апреля по 30 сентября 2020 года.

27 марта 2020 года ЦБ РФ на своем сайте опубликовал релиз об утверждении дополнительных мер по поддержке граждан, экономики и финансового сервиса в период пандемии коронавируса. В числе других мер, Центральный Банк ограничил процент эквайринга до 1% при онлайн-торговле для наиболее востребованных во время эпидемии товарных групп.

«Сейчас ЦБ старается помочь именно тем отраслям, которые наиболее востребованы в период самоизоляции, — сказал со-основатель и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. — Так, по данным наших аналитиков, за последний месяц, во время которого большинство граждан перевели на самоизоляцию и удаленную работу, продажи продуктов питания и товаров первой необходимости выросли на 231%, спрос на медицинские онлайн-услуги (телемедицина и онлайн-оплата консультаций и анализов) вырос на 16%. На 9% выросли онлайн-продажи электронной техники.

Мы всегда поддерживали бизнес. И, в сложный для многих компаний период, мы поддержим инициативу Центрального Банка и снизим процент интернет-эквайринга для этих товарных категорий. Эта мера заставит нас существенно срезать косты, поработать над изменением структуры доходов, но мы верим, что это поможет нашим партнерам достойно пережить кризис и наметить точки роста для будущего развития».