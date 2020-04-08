Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

На вендинговых аппаратах появилась оплата по QR-коду через СБП

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк «Русский стандарт» и «Терминальные технологии» разработали и внедрили возможность оплаты по QR-коду через СБП на вендинговых аппаратах, оснащенных POS терминалами Vendotek.

Терминалы безналичной оплаты Vendotek – собственная разработка компании «Терминальные технологии». Они обеспечивают оплату покупок на вендинговых аппаратах любыми банковскими картами и мобильными устройствами. Vendotek – единственный терминал для вендинга Российской разработки и производства, сертифицированный в международных платежных системах и в российской платежной системе Мир.

Более десяти тысяч терминалов Vendotek, установленных в России и Европе, позволяют клиентам покупать напитки и снеки в вендинговых аппаратах бесконтактным способом, который набирает популярность. По статистике компании «Терминальные технологии»: каждую секунду два человека совершают покупку в вендинге через терминалы Vendotek – это более четырех миллионов покупок в месяц только в России.

Внедрение оплаты по QR-кодам через СБП поможет владельцам аппаратов снизить издержки на эквайринг, благодаря низким тарифам, установленным Банком России.

Оплата покупки очень проста: покупатель вводит номер товара на вендинговом аппарате, затем на экране терминала выбирает метод оплаты – через СБП, сканирует своим смартфоном динамический QR-код с экрана Vendotek, покупателю в мобильный банк мгновенно приходит ответ с подтверждением платежа. Банк плательщика должен быть участником СБП и поддерживать в собственном приложении оплату по QR-кодам.

Особенностью реализованного решения является возможность добавить оплату по QR-коду через СБП на любой терминал Vendotek (независимо от того, какой банк является эквайером для проведения операций по банковским картам). Таким образом, транзакции по банковским картам могут идти через один банк, а операции по СБП – через Банк «Русский стандарт».

Приём оплаты по СПБ уже доступен на терминалах Vendotek V3 и VX, готовится решение и для Vendotek Lite.

Другие материалы рубрики

Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда

CNews переводит свои самые интересные конференции в онлайн. Регистрация

Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка

ВТБ и «Ростелеком» создали компанию для работы с большими данными

ИТ-тендер ВТБ на 15 миллиардов породил «сверхажиотажный спрос»

ВТБ выпустил бесплатную мобильную бухгалтерию для ИП со счетами в любом банке

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом

Как правильно организовать освещение на рабочем месте
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках