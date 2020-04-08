«Еврофинанс моснарбанк» и «Диасофт» настроили интеграцию с НРД на базе платформы Digital Q

«Еврофинанс моснарбанк» и «Диасофт» настроили интеграцию с НРД на платформе Digital Q. Клиент получает данные из сервиса API NSD в режиме реального времени и фактически имеет под рукой собственную копию базы данных НРД.

Станислав Старостин, руководитель производственной команды «Депозитарий. Операции, Справочники, КД, Поручения», компания «Диасофт», сказал: «Использование микросервисной архитектуры позволяет по-новому, в разы проще и эффективнее, решать многие задачи банковского бизнеса. Одна из таких задач – взаимодействие с внешними источниками данных. Например, в "Еврофинанс моснарбанке" мы внедрили решение, которое отличается возможностями быстрого масштабирования, автономностью, скоростью и простотой работы».

Решение на базе микросервисной архитектуры, развернутое на платформе разработки Digital Q, позволяет пользователям нажатием одной кнопки в уже привычном им интерфейсе моментально загружать в систему справочную информацию по ценным бумагам, своевременно обновлять данные о купонном расписании, актуализировать графики частичных погашений и рассчитывать плановые потоки платежей. По отдельной подписке доступна возможность получать полное расписание корпоративных действий эмитентов, итоговые решения, принятые на собрании владельцев, и налоговую информацию по ценным бумагам.

Важно еще и то, что банк получает информацию извне с высокой степенью защиты, так как решение фактически исполняет коммуникационную роль между внешним источником данных и закрытым контуром безопасности банка. При этом вся нагрузка по синхронизации данных между системой «Диасофта» для работы на финансовых рынках, ранее установленной в банке, и НРД переходит на отдельную виртуальную машину, а все процессы выполняются без участия пользователей.

Передача решения клиенту также осуществляется новым способом, без дополнительных затрат со стороны ИТ банка. У клиента настраивается автоматическая репликация необходимых ему микросервисов по безопасному соединению напрямую из реестра выпущенных микросервисов компании «Диасофт». Сотрудникам ИТ банка остается только в желаемый момент запустить инсталлятор, указать координаты стенда и установить решение.

Галина Странцева, «Еврофинанс моснарбанк», сказала: «Использование микросервисов при решении задачи интеграции с НРД полностью оправдало себя. В партнерстве с командой "Диасофта" нам удалось настроить защищенный канал передачи данных со сторонней системой и обеспечить максимально оперативную связь с сервисом НРД».