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Модульбанк выделил 100 млн рублей на поддержку малого бизнеса

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Модульбанк создал фонд помощи в 100 млн рублей для быстрого онлайн-кредитования малого бизнеса. Для получения денег нужно лишь быть клиентом банка. При этом команда Модульбанка готова к тому, что процент невозвратов может быть выше обычного.

Фонд помощи доступен для клиентов, которые пользуются услугами Модульбанка как минимум год, если по состоянию на 1 марта 2020 года у них нет кредитной просрочки, их не подозревали в отмывании денег и они пострадали от карантина. Они могут обратиться за увеличением лимита по Модулькредиту на сумму не более 200 тысяч рублей по своей текущей ставке или по ставке 12%. Для получения денег нужно только написать заявление, описать свою ситуацию и сообщить банку цель кредита, а затем подтвердить, что деньги были потрачены по назначению. Никаких других бумаг, залогов и поручителей не нужно.

Кредит ограничен суммой в 200 тысяч рублей в одни руки, чтобы как можно больше предпринимателей могли воспользоваться фондом — выплатить зарплаты, покрыть аренду или рассчитаться с поставщиками. Кредит оформляется как новый лимит или увеличение текущего. Обычно Модульбанк анализирует данные по движению средств на счетах прежде, чем одобрить кредит. Сейчас процедура максимально упрощается, поэтому фонд называется «фондом помощи».

«Как банк мы не можем раздавать деньги предпринимателям просто так, как бы нам этого ни хотелось. Поэтому мы сформировали кредитный фонд помощи в 100 миллионов рублей и готовы к сложностям с погашениями и дефолтам, хотя, конечно, верим в наших предпринимателей. Никто не знает, сколько продлится эта экономическая блокада и как малый бизнес переживет ее. Мы хотели бы еще и снизить ставку по кредиту, но разработка нового кредитного продукта — длительный процесс. А в нынешней ситуации времени на раскачку нет», — сказала Елена Кулигина, управляющий директор Модульбанка, лидер направления «Модулькредит».

Модульбанк запустил продукт «Модулькредит» в 2018 году. Он выдается под онлайн-данные о транзакциях, которыми предприниматель готов поделиться с банком. Для получения не нужно заполнять большие анкеты или предоставлять лишние бумаги. Заявка оформляется в несколько кликов, а решение по нему принимается в течение часа. Это первый в России по-настоящему цифровой кредит.



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