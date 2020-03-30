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Сбербанк расширил возможности сервиса «Сбербанк управление активами»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк расширил возможности дистанционного инвестирования. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность вложить деньги в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и стратегии доверительного управления от «Сбербанк Управление Активами». Минимальная сумма вложений при открытии ИИС в «Сбербанк Онлайн» составляет 10 тыс. руб. (в отделениях — 90 тыс. руб.), максимальная сумма — 1 млн рублей в год.

В начале марта в «Сбербанк Онлайн» появилась возможность вложиться в паевые инвестиционные фонды. Теперь в мобильном приложении представлен широкий набор инвестиционных продуктов от «Сбербанк управление активами». Чтобы открыть один из них, нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать соответствующий раздел.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, отметила: «Мы продолжаем последовательно расширять для клиентов Сбербанка возможности для инвестирования онлайн. Ранее мы обеспечили доступ к 18 открытым паевым фондам, а сейчас предлагаем новые инструменты — индивидуальные инвестиционные счета и стратегии доверительного управления. Теперь каждый клиент может выбрать в Сбербанк Онлайн инвестиционный продукт, максимально соответствующий его целям».

Евгений Зайцев, генеральный директор «Сбербанк управление активами», сказал: «Индивидуальный инвестиционный счет от управляющей компании обладает двумя главными преимуществами. Во-первых, это готовое решение — клиенты избавляют себя от рисков, связанных с самостоятельным выбором бумаг и операциями с ними, и доверяют это профессионалам. Во-вторых, вне зависимости ситуации на фондовых рынках владелец ИИС всегда может рассчитывать на возврат налога в 13%. Отмена 1% комиссии при оформлении онлайн делает наш ИИС еще более эффективным инструментом вложений».

Клиенты Сбербанка могут открыть онлайн ИИС с доверительным управлением. Это специальный счет для вложений в ценные бумаги с готовой инвестиционной стратегией. Необходимо лишь выбрать одну из двух предложенных стратегий и перечислить деньги, далее все сделают профессиональные финансисты. При этом ИИС дает возможность не только заработать на ценных бумагах, но и гарантированно получать налоговый вычет на вложенную сумму до 52 тыс. рублей в год. Налоговый вычет вскоре также можно будет оформить онлайн.

Клиентам предлагается две инвестиционные стратегии. «Накопительная» — вкладывает средства в гособлигации и облигации крупнейших российских компаний. «Российские акции» — вкладывает средства в акции крупнейших российских компаний, выплачивающих высокие дивиденды и обладающих перспективами роста.

При открытии и последующем пополнении ИИС в «Сбербанк Онлайн» отменена комиссия за «вход» в размере 1% от суммы инвестирования.

Минимальная сумма при открытии ИИС от «Сбербанк управление активами» в Сбербанк Онлайн составляет 10 тыс. рублей (в отделениях банка — 90 тыс.). Максимальная сумма вложений — 1 млн рублей в год.

Стратегии доверительного управления также представляют собой готовое решение от профессиональных управляющих. В отличие от паевых фондов, где клиент приобретает пай — долю в имуществе фонда, в стратегиях доверительного управления на счет клиента приобретается набор ценных бумаг в соответствии с выбранной им стратегией инвестирования. Стратегии доверительного управления позволяют гибко реагировать на изменения рынка. Минимальный взнос — 3 млн рублей.

Клиентам предлагается две инвестиционные стратегии. «Сбалансированный доход» — вкладывает средства в диверсифицированный набор акций и облигаций самых привлекательных и перспективных эмитентов. «Облигационный доход — Рублевые облигации» — вкладывает средства в гособлигации и облигации крупнейших российских компаний.

Ранее у клиентов Сбербанк появилась возможность вложить деньги в один из 18 открытых ПИФов «Сбербанк Управление Активами». Минимальный порог вложений в ПИФы — всего тысяча рублей. При этом при первичной покупке паев открытых ПИФов в Сбербанк Онлайн отменена комиссия за «вход» (надбавка) в размере 1% от суммы инвестирования.

После приобретения любого из продуктов клиент может отслеживать динамику и доходность своих вложений прямо в Сбербанк Онлайн, данные обновляются на ежедневной основе.

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