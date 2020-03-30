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Банк Русский Стандарт и Mastercard запустил проект по автозамене реквизитов перевыпущенной карты

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк Русский Стандарт совместно с международной платежной системой «Мастеркард» первым в России реализовал проект Mastercard Automatic Billing Updater, предусматривающий возможность автозамены реквизитов перевыпущенной банковской карты в онлайн и офлайн торговых точках (при активации новой карты клиентом). Русский Стандарт выступил и как банк-эмитент, и как банк-эквайер нового сервиса.

«Проект Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) – еще один шаг в успешном внедрении инновационных процессов, облегчающих нашу повседневную финансовую жизнь, - отметила Инна Емельянова, директор департамента эквайринга Банка Русский Стандарт. - Теперь клиентам, которые перевыпустили карту, как в случае окончания срока действия, так и по другим причинам, предоставляется сервис автоматической замены реквизитов старой карты на данные новой карты в торговых точках, приложениях, сайтах после старта действия новой карты».

Сервис, запущенный Банком Русский Стандарт и Mastercard, положительно скажется на качестве и непрерывности схемы обслуживания клиентов в торгово-сервисных предприятиях, а также при онлайн-оплатах покупок и подключении рекуррентных платежей.

Проект взаимовыгоден для обеих сторон – как для клиентов, так и для торгово-сервисных предприятий. Так, например, если карта покупателя привязана к различным мобильным приложениям, которыми он пользуется в повседневной жизни, то с помощью нового сервиса работа будет продолжена без сбоев и после замены физического носителя карты. Также ABU позволит уменьшить и операционные расходы торгово-сервисных предприятий за счет сокращения звонков и обращений в службу поддержки клиентов после нескольких неудачных попыток авторизации.



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