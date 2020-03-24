Qiwi и «Тинькофф» запустили акцию для перехода клиентов Рокетбанка с сохранением баллов лояльности

Qiwi и «Тинькофф» объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций Рокетбанка. В рамках акции клиенты Рокетбанка смогут перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса.

Для перехода в «Тинькофф» с сохранением бонусов нужно выполнить следующие условия: если у клиента Рокетбанка уже есть дебетовая карта «Тинькофф», ему необходимо зарегистрироваться на сайте акции до 25 мая 2020 г. и совершить по ней операции на общую сумму от 10 тыс. руб. до 1 августа 2020 г.; если у клиента еще нет карты «Тинькофф», ему нужно оформить карту Tinkoff Black на сайте акции также до 25 мая 2020 г. (карту доставит представитель «Тинькофф» в удобное место и время). Далее клиент должен совершить операции по карте на общую сумму от 10 руб. до 31 августа 2020 г.

При выполнении этих условий все клиенты Рокетбанка смогут получить компенсацию до 2,5 тыс. накопленных ранее рокетрублей по курсу «1 рокетрубль = 1 рубль».

Данил Анисимов, вице-президент «Тинькофф», сказал: «Совместная акция "Тинькофф" и Qiwi – это отличная возможность для клиентов Рокетбанка перейти в экосистему "Тинькофф" с сохранением накопленных рокетрублей. Они смогут получить компенсацию рокетрублей живыми деньгами, всего лишь став обладателями Tinkoff Black – лучшей дебетовой карты на рынке. Эта карта не только позволит им привычно обслуживаться в онлайне, но и откроет доступ в онлайн-экосистему "Тинькофф" со всеми ее преимуществами: супераппом, лайфстайл-сервисами, бонусами и кэшбэками, таргетированными предложениями, голосовым помощником Олегом, базовыми сервисами ("Мобайл", "Страхование", "Трэвел", "Инвестиции") и многим другим».

«В нашем приоритете сейчас — комфортный переход клиентов из Рокета в другие банки, — сказал Борис Ким, CEO группы Qiwi. — В течение ближайших месяцев мы продолжим обслуживать счета текущих клиентов, но в связи с сворачиванием операций Рокетбанка тарифы будут увеличены, а программа лояльности — пересмотрена. Именно поэтому мы стремимся предложить пользователям альтернативные варианты. Один из таких вариантов – наша акция с "Тинькофф", благодаря которой клиенты смогут сохранить свои бонусы в полном размере и продолжить использование технологичного банковского сервиса».