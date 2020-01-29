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Webmoney подключилась к Системе быстрых платежей

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Международная система Webmoney Transfer сообщила о подключении к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Владельцы P-кошельков Webmoney в российских рублях могут мгновенно отправлять средства по номеру телефона в 38 банков-участников СБП, а также получать входящие переводы. Расчетным банком Webmoney по рублевым кошелькам выступает банк ККБ.

Пополнение кошелька Webmoney через СБП бесплатно. При переводе средств в другие банки комиссия составляет 2% (из них 0,8% стандартная комиссия Webmoney).

Клиенты участников СБП могут перевести средства на кошелек Webmoney по номеру телефона получателя, выбрав соответствующую опцию в приложении своего банка.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям электронного кошелька необходимо в мобильном приложении или веб-версии Webmoney Keeper перейти в меню «Перевести», выбрать пункт «По номеру телефона», а затем «Через Систему быстрых платежей».

Директор по развитию Webmoney Transfer Петр Дарахвелидзе отметил: «Важно, что в России Центробанк выполняет не только регуляторные функции, но и создает инфраструктуру, которая позволяет участникам рынка существенно снизить операционные издержки».

Директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников сказал: «Мы уверены, что подключение к СБП таких новых участников, как Webmoney, будет способствовать не только расширению аудитории пользователей Системы, но и развитию их клиентского опыта».

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