Сбербанк разрешил снимать наличные на кассах магазинов, почти как в банкоматах

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Сбербанк предоставил своим клиентам и клиентам других банков возможность снимать наличные с карты на кассе в магазине во время оплаты покупки. Пока что услуга работает только в сети магазинов «Вкусвилл». Она доступна владельцам карт Visa и Mastercard. У самой Mastercard тоже есть такой сервис, сегодня к нему подключился Альфа-банк.



Новая услуга Сбербанка

Сбербанк запустил услугу «Наличные с покупкой», которая дает возможность снять наличные с банковской карты на кассе в магазине. Об этом CNews сообщила пресс-служба банка. Пока что услуга доступна только в некоторых магазинах сети «Вкусвилл» в Москве и Санкт-Петербурге, в дальнейшем Сбербанк собирается расширить круг партнеров.

Сама услуга бесплатна. Она распространяется на карты платежных систем Visa и Mastercard. Снять наличные могут владельцы банковских карт не только Сбербанка, но и других банков, если эти карты были выпущены в России, а сам банк запустил услугу «Наличные с покупкой». В случае Сбербанка это должна быть именная дебетовая карта. Можно также снять деньги с карт Mastercard и Maestro, выпущенных за рубежом. Карты «Мир» будут подключены к услуге до конца года.

О запуске такой услуги Сбербанком СМИ писали еще в марте, в качестве срока запуска указывался июль 2019 г.

Как это будет происходить

Снятие наличных будет происходить следующим образом. Покупатель должен предупредить кассира, что хочет добавить к сумме покупки сумму снятия наличных. Поскольку снятие наличных и оплата покупки объединяются в одну операцию, клиенту достаточно расплатиться за все один раз. Это значит, что время обслуживания на кассе не увеличится.

Расплатиться можно как самой банковской картой, так и через смартфон или умные часы. Операцию нужно будет подтвердить, введя ПИН-код карты. За один раз снять таким образом можно до 5 тыс. руб. — при условии, что в кассе достаточно средств. Клиенты Сбербанка не могут обналичить таким образом более 20 тыс. руб. в сутки. Другие банки устанавливают лимиты каждый для себя.

С карт Сбербанка можно будет снимать наличные на кассе в магазине

По словам директора дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрия Малых, новая услуга призвана сэкономить время жителей крупных городов, которым теперь не придется искать банкомат для снятия наличных. Также банк полагает, что этот сервис должен сделать оплату картой более привлекательной для тех клиентов, кто все еще предпочитает расплачиваться наличными.

Сервис Mastercard

Одновременно о запуске услуги снятия наличных на кассах сообщил Альфа-банк. Банк подключился к сервису Mastercard, который тоже носит название «Наличные с покупкой». Услуга доступна только в тех торговых точках, которые подключены к сервису. Лимит снятия тот же, что и у Сбербанка — 5 тыс. руб. Процедура на кассе происходит точно так же, включая обязательный ввод ПИН-кода.

Запуск сервиса «Наличные с покупкой» Mastercard анонсировала на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 г. Это был первый в России сервис такого рода. В сентябре 2018 г. к нему подключился магазин «Фасоль» на Молодогвардейской улице в Москве, услуга была доступна для карт банка «Русский стандарт». Следующим партнером стала истринская сыроварня «Русский пармезан», за ней последовали другие магазины. По словам владельца «Русского пармезана» Олега Сироты, для магазинов сервис выгоден тем, что снижает затраты на инкассацию и привлекает клиентов.

По словам директора по разработке продуктов в регионе быстрорастущих европейских рынков Mastercard Светланы Иглинской, Mastercard уже подписала соглашения о запуске сервиса в сети супермаркетов BILLA и на автозаправочных станциях «Татнефть». Как сообщает Иглинская, результаты собственных исследований Mastercard показали, что россияне считают способ снятия наличных через кассу магазина самым удобным.

В июне 2019 г. протокол о намерении запустить сервис «Наличные с покупкой» с Mastercard подписал Банк Зенит. Тогда же соглашение о развитии сервиса с платежной системой подписал Райффайзенбанк. Банк сообщил, что готовит внедрение услуги в супермаркетах BILLA, а также собирается запустить ее в других торговых точках, где осуществляет эквайринг.

О том, что снятием наличных на кассах одновременно интересуются Сбербанк и Mastercard, в феврале 2019 г. писало издание «Ведомости». При этом Сбербанк якобы сначала рассматривал вариант снятия наличных без привязки к покупке, в то время как Mastercard рассматривала возможность снятия только вместе с покупкой.