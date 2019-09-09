Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября
19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».
Основные темы мероприятия
«Цифровая экономика»:
- Как идет разработка «сквозных» технологий цифровой экономики?
- Какие проекты и инициативы стали особенно успешными?
- Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития?
- Как идет сотрудничество государства и бизнеса в рамках программы?
Цифровизация госсектора:
- Концепция цифрового государства: когда Россия полностью избавится от бумажного документооборота?
- Готово ли законодательство к появлению инновационных технологий?
- Кадры для цифровой экономики: кто готовит чиновников со знанием цифровых технологий?
- Поможет ли политика импортозамещения российским производителям «железа»?
- Актуальные направления цифровизации госсектора.
Государство как сервис:
- Как идет цифровизация госуслуг в регионах?
- Умная энергетика на базе блокчейна.
- Станут ли государственные организации полностью цифровыми?
Законодательные инициативы:
- Цифровой профиль: чем грозит деперсонализация данных?
- Суверенный интернет: инструменты и технологии.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии».
Среди докладчиков и участников:
Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального Казначейства;
Георгий Песчанских, начальник Главного управления информационных технологий, ФТС России;
Наталья Гвоздева, начальник Управления развития информационных систем, Федеральное Казначейство;
Алексей Горобцов, директор Департамента развития цифрового государства Минкомсвязи;
Айрат Хайруллин, министр информатизации и связи Республики Татарстан;
Артур Усманов, директор Центра информационных технологий Тюменской области;
Иван Бутурлин, руководитель аналитического управления Департамента информационных технологий города Москвы;
Алексей Исаев, заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг»;
Александр Краснов, первый заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье;
Сергей Горбунов, заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье;
Андрей Зубанов, начальник ОИТ, ГИВЦ Минкультуры России;
Марина Семенова, заместитель начальника ДИТ, ПФР;
Кирилл Белов, заместитель директора Административного департамента, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Сергей Пущаков, заместитель директора ИТ, Министерство промышленности и торговли России;
Анна Селина, председатель правления, Комитет по архитектуре и градостроительству г.Москвы;
Андрей Фридштанд, директор ИТ, Минюст России;
Николай Горский, руководитель ИТ, Главгосэкспертиза России;
Олег Наумов, статс-секретарь - заместитель руководителя, Федеральное архивное агентство;
Алексей Горбунов, менеджер по развитию бизнеса, Brother;
Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»;
Дмитрий Гребенщиков, директор по импортозамещению, «Диасофт»;
Алексей Касаткин, коммерческий директор «Центр 2М»;
Леонид Аникин, директор по развитию бизнеса, Mail.ru Cloud Solutions;
Анастасия Кузьмичева, руководитель направления автоматизации экспертной деятельности и конкурсных процедур, Naumen;
Андрей Локоть, коммерческий директор компании «Форсайт»;
Георгий Лагода, заместитель генерального директора ГК «Программный продукт».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуруктур, а также поставщиков решений ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.