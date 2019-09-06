Сбербанк ворвался на «пустой» рынок заказа продуктов по интернету

Продолжая инвестировать в небанковские сервисы, Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет». Пока что он доставляет продукты из оптовой сети Metro Cash&Carry в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Проект запущен в партнерстве с сервисом доставки продуктов Instamart, в котором у Сбербанка есть доля. Рынок доставки продуктов эксперты характеризуют как «пустой» — в том смысле, что там мало игроков.



Новое начинание Сбербанка

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который будет осуществлять доставку продуктов из магазинов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Сбербанка и его партнера. Сервис пока что работает в тестовом режиме — доставляет продукты из оптовой сети Metro Cash&Carry в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Продукты доставляются в течении двух часов, наценку «СберМаркет» делать не будет, то есть пользователи будут платить за товар столько же, сколько и в магазине. Пользователи могут зарегистрироваться в сервисе в том числе с помощью Сбербанк ID, поскольку «СберМаркет» интегрирован с системами Сбербанка. В пилотном режиме сервис проработает месяц. Затем банк решит, какой формат будет наиболее подходящим для масштабирования.

Партнерство с Instamart

«СберМаркет» был запущен в партнерстве с компанией Instamart — он использует ее технологическую и операционную платформу. Instamart — это сервис доставки продуктов, в котором венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II купил долю в прошлом месяце. До этого доля принадлежала первому зампреду банка Льву Хасису. Есть вероятность, что по результатам пилота бренд Instamart будет переименован в «СберМаркет».

Если пилот в первых двух городах будет успешным, «СберМаркет» в ближайшем будущем будет запущен во всех городах, где присутствует Instamart. Сам Instamart был создан в 2013 г. Петром Федченковым и братьями Андреем и Дмитрием Жулиными. Партнерами сервиса являются торговые сети Metro Cash&Carry и «Ашан».

Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, Краснодаре, Самаре, Воронеже, Омске, Волгограде и Новосибирске. В B2B-сегменте, с которого Instamart начал свою работу, его клиентами являются Intel, ЦИАН, «Авито», Xerox, HeadHunter, McDonalds, Сбербанк, CarPrice, Qlean и другие компании. В 2018 г. сервис вышел на операционную прибыльность.

Среди своих инвесторов помимо Льва Хасиса Instamart упоминает Mail.Ru Group, президента «Трансконтинентальной МедиаКомпании» Александра Митрошенкова, гендиректора и основателя Qiwi Сергея Солонина, экс-президента «Дикси» Илью Якубсона, а также Gazprom Media Partners.

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов

Минимальная стоимость заказа в Instamart составляет 1 тыс. руб. При заказе до 5 тыс. руб. доставка стоит 299 руб., до 10 тыс. руб. — 249 руб., при более высокой стоимости заказа — 199 руб. За каждый килограмм свыше первых 30 кг заказчик доплачивает 5 руб.

Новый рынок

Стратегия Сбербанка предполагает его трансформацию в ИТ-компанию в течение нескольких лет. За последние три года банк инвестировал в небанковские проекты 3% своей чистой прибыли. Рынок фудтеха банк считает быстрорастущим и перспективным направлением, которое должно стать для него одним из ключевых.

По итогам 2018 г. российский рынок онлайн-заказа продуктов питания достиг 22,9 млрд руб., но это всего 2% от общего объема заказа товара в интернете. Около 45% рынка занимает сервис доставки продуктов питания «Утконос». Опрошенные РБК аналитики называют рынок «пустым», поскольку даже в Москве он на данный момент мало насыщен игроками. Это открывает широкие возможности для запуска новых сервисов. Аналитики оценивают рынок как рискованный и экспериментальный, но в перспективе очень прибыльный для инвесторов.

Следует отметить, что многие сети супермаркетов в России имеют собственную службу доставки продуктов — например, «Перекресток» или «Ашан». Но эти службы доставляют продукты только из одного супермаркета, что отличает их от сервисов типа «СберМаркета» и Instamart.

Другие небанковские проекты

В июле Сбербанк и холдинг Mail.ru Group сообщили, что создадут совместное предприятие на базе сервиса доставки еды Delivery Club и службы заказа такси «Ситимобил». Сбербанк и Mail.ru Group получат по 50% в новом СП, а размер их совокупных инвестиций в него достигнет 64 млрд руб. при условии достижения целевых показателей по прошествии одного года с момента заключения сделки.

Холдинг Mail.ru Group на первом этапе инвестирует в проект 7,7 млрд руб. и внесет в него свои доли в «Ситимобил» (22,69%) и Delivery Club (100%). Инвестиции Сбербанка на момент создания СП составят 38 млрд руб. Помимо этого, банк внесет в СП 35% долю в компании Foodplex (единая цифровая платформа для ресторанного рынка). По достижении целевых показателей в течение 12 месяцев после закрытия сделки холдинг и банк вложат в СП еще 5,1 млрд руб. и 13 млрд руб. соответственно.

Кроме того, в декабре 2017 г. стало известно, что «Яндекс» и Сбербанк намерены создать на базе «Яндекс.Маркета» совместное предприятие, стоимость которого оценивается в 60 млрд руб. С этой целью Сбербанк был готов купить пакет вновь выпущенных акций «Яндекс.Маркета» стоимостью 30 млрд руб. Получив равные доли в совместном бизнесе, владельцы планировали сформировать из 10% акций опционный фонд для поощрения работников компании.

В апреле 2018 г. стороны завершили создание СП, которое, по словам представителей Сбербанка, будет работать по трем направлениям. Во-первых, оно займется созданием маркетплейса — розничной площадки в интернете, где покупатели смогут приобретать товары у различных продавцов. Во-вторых, совместное предприятие будет работать в направлении развития трансграничной онлайн-торговли. Третьим направлением станет развитие «Яндекс.Маркета» в прежнем виде, то есть в качестве площадки для сравнения цен и выбора товаров.

К концу мая 2018 г. упомянутый маркетплейс, получивший название «Беру», был запущен в тестовом режиме, а в ноябре того же года начал полноценную работу.