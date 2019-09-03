Экс-глава «Информзащиты» победил бывшего работодателя на засекреченном полумиллиардном ИБ-тендере Сбербанка

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В полумиллиардном формально незакрытом конкурсе Сбербанка, но с засекреченным по факту техзаданием на поставку комплекса защиты от вторжений победу одержала компания экс-директора «Информзащиты». Среди проигравших — сама «Информзащита» и «Хуавей».

Победа над бывшим работодателем

Как выяснил CNews, компания экс-гендиректора «Информзащиты» — Сергея Шерстобитова — победила на конкурсе Сбербанка на поставку программно-аппаратного комплекса (ПАК) системы обнаружения вторжений в информресурсы организации (IDS). «Ангара технолоджиз груп» («АТ груп»), в которой Шерстобитов выступает единственным учредителем и гендиректором, обошла в борьбе за договор с банком и саму «Информзащиту», и российскую «дочку» мирового гиганта ИТ-отрасли Huawei — «Хуавей».

Рассматриваемый тендер был запущен Сбербанком 7 марта 2019 г. с начальной ценой договора в 527,214 млн. Заявки от претендентов принимались до 25 марта. По истечении этого срока выяснилось, что все вышеупомянутые компании подали свои предложения не просто в последний день, а в последний час — с разницей друг с другом всего в несколько минут.

В своей заявке «Хуавей» не стал снижать стартовую цену лота вовсе, «Информзащита» скорректировала ее лишь формально, попросив за свои услуги 527,208 млн руб. Что же касается «АТ груп», то ее предложение составило 446,1 млн руб.

Компания экс-гендиректора «Информзащиты» переиграла ее и «Хуавей» на масштабном тендере Сбербанка

Условия тендера предполагали последующую переторжку, но «АТ груп» вести ее оказалось не с кем. Спустя пять месяцев (это с небольшой поправкой предполагалось изначально), 30 августа 2019 г. Сбербанк опубликовал протокол рассмотрения предложений, из которого следовало, что заявки «Информзащиты» и «Хуавей» отклонены.

С точки зрения Сбербанка, они не соответствовали обязательным требованиям к поставляемой системе, описанным в техническом задании. В протоколе указаны конкретные пункты ТЗ, однако ознакомиться с ними не представляется возможным. Несмотря на то, что конкурс официально не имел закрытого статуса, техзадание в публичный доступ выложено не было. «В связи с конфиденциальностью требований к закупаемому оборудованию детализированное техническое задание будет предоставляться по запросу участника после подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации», — говорится в тендерной документации.

В контексте этого представители «АТ груп» в разговоре с CNews не смогли прокомментировать закупку госбанка и не сообщили, какое именно оборудование компания намерена поставить в Сбербанк.

В сухом остатке

Единственной допущенной на конкурс оказалась заявка «АТ груп». Именно она и была признана победителем. Сумму утвержденного с ней договора госзаказчик снизил еще примерно на 26 млн руб. — до 420,8 млн руб.

Из них 212,7 млн руб. приходятся на поставку оборудования, его монтаж и пусконаладку, также на техподдержку сервисного партнера. Оставшиеся 208,1 млн руб. зарезервированы на сублицензионное соглашение, включающее техподдержку непосредственного производителя оборудования. Срок договорных отношений установлен в размере пяти лет.

Несколько фактов об «АТ груп» и Шерстобитове

Напомним, в декабре 2014 г. CNews сообщал, что акционеры «Информзащиты» в условиях кризиса решили взять ее управление в свои руки. В результате генеральным директором системного интегратора после 12-летнего перерыва снова стал один из основателей компании Петр Ефимов, сместив на этом посту Сергея Шерстобитова.

К тому моменту Шерстобитов проработал гендиректором «Информзащиты» 3,5 года, а всего в компании — более 14 лет.

Свою собственную бизнес-структуру — «АТ груп» — он зарегистрировал 4 февраля 2015 г. В октябре 2016 г. CNews констатировал, что компания продемонстрировала сразу несколько признаков роста, среди которых появление дочернего предприятия и инвестиции в развитие в размере «сотен тысяч долларов», изъятые из собственного оборота.

По итогам 2018 г. «АТ груп» показала совокупную выручку в размере 1,3 млрд руб. с приростом по отношению к предыдущему году в 32%. Это позволило занять ей 90 строчку рейтинга CNews100 крупнейших ИТ-компаний России.