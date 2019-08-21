Сбербанк создал и тут же спрятал сервис для проверки сотрудников перед наймом

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Новый сервис Сбербанка «Проверка сотрудника» дает возможность работодателям проверить сотрудников перед наймом на предмет штрафов, задолженностей, судимостей и т. д. Сервис берет информацию только из открытых источников, базовая проверка стоит 490 руб.



Новый сервис

Сбербанк создал сервис «Проверка сотрудника», который даст возможность работодателям проверять соискателей перед приемом на работу. Также через него можно проверить поставщиков, контрагентов или владельцев недвижимости, которую пользователь сервиса собирается арендовать.

Новость о запуске сервиса была размещена на сайте Сбербанка, однако к моменту публикации этого материала, она исчезла из общего доступа.

Пресс-служба банка пояснила CNews, что страница сервиса была скрыта в связи с продолжающимся тестированием и появится в доступе во второй половине дня 21 августа 2019 г. Новость о запуске скрыли потому, что в ней была ссылка на страницу сервиса.

Что умеет сервис

Как пояснял банк, «Проверка сотрудника» будет полезна в основном малому бизнесу, который работает без собственных кадровых специалистов или службы безопасности.

Сервис проверяет соискателей по различным параметрам, количество которых варьируется от 13 до 21. В список входят действительность паспорта, штрафы, задолженности, судимости, страницы в соцсетях и т. д. Проверка занимает 10 минут, после чего сервис формирует отчет.

Сервис предлагает три варианта проверки: базовую за 490 руб., комплексную за 990 руб. и проверку водителя за 690 руб. Каждый вариант подразумевает различное количество проверяемых параметров.

Сбербанк создал сервис для проверки сотрудников перед наймом

Сбербанк отмечает, что сервис не может проверить личность человека без его согласия — для процедуры необходимы его паспортные данные и согласие на обработку персональных данных. Все сведения, которые собирает «Проверка сотрудника», черпаются из открытых источников, утверждает банк.

Другие продукты Сбербанка для бизнеса

В 2018 г. Сбербанк завершил создание обширной системы онлайн-сервисов для малого и среднего бизнеса, которую руководство банка называет уникальной для рынка. Экосистема позволяет вести бухгалтерию, внедрить CRM-систему, осуществить переход на электронный документооборот, принимать участие в тендерах и создать собственный сайт — все это через интернет-банк.

В общей сложности экосистема включает в себя 24 нефинансовые услуги. В их число входят «Гарантия расчетов», «Проверка контрагентов», «Отчетность для госорганов», «Таможенные платежи», «Выставление счетов», «Электронный документооборот (E-Invoicing)», «Конструктор документов», «Электронный архив», «Сайт для бизнеса», «Продвижение бизнеса онлайн», «Пульс рынка», CRM, Microsoft Office 365, «Школа бизнеса», «Моя бухгалтерия онлайн», «Моя бухгалтерия (аутсорсинг)», «Бухгалтерия для ИП», «Бизнес Аналитика», «Моя команда (аутсорсинг)», «Сервисы от 1С», «Моя торговля», «Платформа ОФД», «Онлайн-касса Эвотор» и «Онлайн-касса для интернет-магазина».

В июле 2019 г. специалисты Сбербанка разработали техническое решение для прогнозирования выручки компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Модель прогнозирования построена с использованием алгоритмов машинного обучения. Она была создана для предсказания выручки всех компаний, присутствующих на российском рынке, включая ИП и юрлица. В общей сложности, модель может предоставить прогноз по выручке 8 млн предприятий.

Обновленное приложение

В июле Сбербанк объявил о запуске масштабного обновления своего мобильного приложения «Сбербанк онлайн». Оно затронуло графический интерфейс приложения. Отныне на главном экране смартфона пользователь видит так называемые «карточки», каждая из которых посвящена какой-либо банковской процедуре.

Ранжирование карточек осуществляется с помощью алгоритмов на базе технологий искусственного интеллекта, который анализирует предпочтения клиентов. На экран выводятся варианты, наиболее актуальные для каждого пользователя, такие как перевод денег родным и близким, оплата ЖКХ или сотовой связи. В дополнение карточки помогут обратить внимание на актуальные события вроде зачисления зарплаты.

В мае в «Сбербанк онлайн» была добавлена возможность отправлять деньги в европейские страны. По данным Сбербанка, на сегодняшний день активная аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» составляет 48 млн клиентов. В среднем пользователи входят в мобильную версию «Сбербанк Онлайн» чаще, чем пять раз в неделю.

Дополнение

Около 15:00 21 августа 2019 г. представители Сбербанка сообщили CNews, что страница сервиса «Проверка сотрудника» стала доступна на его сайте, как и новость о запуске.