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Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» состоится 26 сентября

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26 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам».

26 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам».

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

На данный момент участие в мероприятии подтвердили:
Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, Московский кредитный банк;
Наталья Роменская, директор по цифровой трансформации, банк ВТБ;
Сергей Пегасов, глава дирекции информационных технологий, ПСБ;
Денис Гузовский, директор департамента ИТ эксплуатации, банк «Открытие»;
Иван Карпов, управляющий директор блока ИТ, КБ Модульбанк;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, Группа ФИНАМ;
Александр Рыбаков, вице-президент - директор диджитал-департамента, банк «Санкт-Петербург»;
Илья Батай, CIO, «Альфа-Капитал»;
Екатерина Забродова, Chief Project Officer, Umbrella IT.

Основные вопросы к обсуждению.

Состояние и перспективы рынка:

  • Импортозамещение в финансовых организациях: реальное положение дел;
  • Как растет сегмент цифровых банков;
  • Финтех-революция: как банки сотрудничают со стартапами;
  • Смогут ли необанки перевернуть финансовый рынок;
  • Требования регулятора, как драйвер цифровизации банков;
  • Переход на XBRL: как подготовиться заранее.

Фокус на безопасность:

  • Искусственный интеллект против фрода;
  • Бреши в онлайн-банкинге: угроза пользователю и банку;
  • Ключевые факторы безопасности ДБО;
  • Помогут ли требования Банка России к кибербезопасности;
  • Как скоро банки смогут доверить безопасность облачным решениям.

Автоматизация бизнес-процессов:

  • От АБС к второстепенным процессам: как меняется фокус автоматизации в банках;
  • RPA в действии: как роботы помогают банкам повышать операционную эффективность;
  • Какие прикладные инструменты для повышения эффективности бизнес-процессов выбирают банки.

Инструменты и технологии:

  • Микросервисные платформы как шаг на пути к банковским экосистемам;
  • Отдать разработку АБС на аутсорс: риски и выгоды;
  • Перспективы удаленной идентификации и «умной» аутентификации пользователей;
  • Как развиваются дистанционные каналы предоставления услуг в банках;
  • Когда банки начнут промышленное внедрение блокчейн-технологий.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 7 (495) 500-00-36 доб. 404, Крестьянова Татьяна.

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