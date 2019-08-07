Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов

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На 755-миллионный тендер Сбербанка, касающийся заказа услуг по разработке решений на Java, собралось редкое для ИТ-рынка число потенциальных подрядчиков. Десять компаний из 18 претендентов не прошли предварительный отбор конкурсной комиссии. Из оставшихся участников подряды достались сразу семи организациям на общую сумму примерно в 640 млн руб.

Java для Сбербанка

Как выяснил CNews, Сбербанк определил состав исполнителей для разработки нового и модификации имеющегося у него ПО на языке программирования Java в своем масштабном тематическом тендере с начальной ценой контракта в 755,1 млн руб.

Процедура была запущена банком 14 мая 2019 г. Многолетняя практика CNews по освещению госзакупок позволяет сделать вывод, что данный тендер вызвал крайне редкий для ИТ-рынка ажиотаж. Заявки на конкурс подали 18 компаний.

В частности претендентами на господряд выступили «Инно консалтинг», БСС, «Витте инновации» (коллективный участник с «Ай-теко»), «Интервейл», «Эпам системз», «Джет софт», «Глоубайт консалтинг», «Бэлл интегратор», «Аксенчер», «Техно диасофт», «Премиум ИТ солюшен», «Вымпел», «Айфэлл», «Экстил создание сайтов», «Сапран групп (коллективный участник с «Парма эдвансед технолоджис»), «Сенла», «Татмобайлинформ», «Философия.ИТ», «Корус консалтинг СНГ».

После рассмотрения заявок указанных участников в допуске на конкурс было отказано десяти компаниям: «Инно консалтинг», БСС, «Витте инновации», «Интервейл», «Глоубайт консалтинг», «Аксенчер», «Премиум ИТ солюшен», «Вымпел», «Экстил создание сайтов», «Сенла», «Татмобайлинформ».

Сбербанк распределил между семью разработчиками на Java 640 миллионов

По итогам дендерной процедуры Сбербанк определил своими поставщиками сразу семь организаций. Договоры было решено подписать с компаниями «Философия.ИТ» с лимитом соглашения в 144 млн руб., «Айфэлл» — 91,9 млн руб., «Бэлл интегратор» — 151,1 млн руб., «Эпам системз» — 101,7 млн руб., «Техно диасофт» — 100,7 млн руб., «Джет софт» — 100,2 млн руб., «Корус консалтинг СНГ» — 50,4 млн руб. Таким образом общая сумма подрядов банка с исполнителями составит 639,8 млн руб.

Во сколько Сбербанк оценивает услуги программистов

В техзадании на рассматриваемый конкурс Сбербанк прописал сведения о начальных максимальных зарплатных ставках для требующихся ему специалистов проектной команды. Так, разработчика Java уровня senior госзаказчик оценил в пределах 27,3 тыс. руб. за стандартную рабочую смену (примерно 601 тыс. руб. из расчета 22 рабочих дней в месяц), если человек является жителем Москвы, и в 23,2 тыс. руб. (511 тыс. руб.), если местом его жительства будет заявлен один из регионов России.

Аналогичные показатели для разработчика Java уровня middle выставлены на уровне 20,8 тыс. руб. (457 тыс. руб.) и 17,6 тыс. руб. (388 тыс. руб.) соответственно. Для разработчика Java уровня junior — 12,6 тыс. руб. (277 тыс. руб.) и 9,7 (236 тыс. руб.) соответственно. Для системного аналитика — 20,8 тыс. руб. (457 тыс. руб.) и 17,6 тыс. руб. (388 тыс. руб.) соответственно. Общий ориентировочный объем трудозатрат оценен банком в 36,3 тыс. человекодней.

Требования к подрядчикам

Среди требований, которые госзаказчик предъявлял своим потенциальным поставщикам, было прописано, что банк настаивает на наличии у компаний-участников «опыта разработки и внедрения автоматизированных систем для оказания услуг в финансовых организациях (топ 200 российских банков по размеру активов в 2018 г. на дату публикации конкурсной документации по рэнкингу “Эксперт РА”)».

При этом заказчик также указывал, что у исполнителя в проектной команде должно быть не менее одного специалист, имеющего действующий сертификат уровня Oracle Certified Professional и выше, а также не менее одного специалиста, имеющего действующий сертификат уровня Oracle Certified Expert Program и выше.

Чего банк ждет от разработчиков

В техзадании тендера Сбербанк указывает ряд ориентировочных зада, для решения которых требующиеся ему программисты на Java будут вести разработки и модификации ПО.

В частности, отмечается, что банк ждет от нанятых людей разработку инструментов пакетирования услуг, создание так называемого динамического прайсинга и единого продуктового каталога, разработки решений для гибкого управления клиентской базой, снижения времени вывода продуктов Сбербанка на рынок, перехода на новую единую технологическую платформу, перехода на новую технологическую платформу процессинга банковских карт.

Также усилиями нанятых сотрудников банк рассчитывает осуществить автоматизацию функций своего бэк-офиса по управлению клиентами, счетами, банковскими картами. Кроме того организация рассчитывает обеспечить персонализацию и выпуск пластиковых и виртуальных карт, предоставление гибких механизмов конфигурирования продуктов, тарифов, лимитов, а также управления жизненным циклом приложений на различных видах носителей.

Из других целей Сбербанка в контексте описываемой закупки отметим проведение взаиморасчетов с платежными средами любой сложности и структуры, отслеживание мошеннических операций и управление рисками, обеспечение унифицированной аутентификации клиентов на всех каналах фронтальных систем, миграцию продуктов на новую единую технологическую платформу.