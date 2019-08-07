Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы» состоится 24 сентября

24 сентября 2019 г. в Москве CNews проводит конференцию «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы».

Искусственный интеллект уверенно проникает во все сферы жизни. Российский рынок искусственного интеллекта растет в разы ежегодно. Влияют на его рост, прежде всего, финансовая сфера, сегмент розничной торговли, промышленность.

Рост производительности «железа» и увеличение объема больших данных благоприятно сказываются на развитии систем машинного обучения и нейросетей. Бизнес готов делегировать таким системам все более сложные, интеллектуальные задачи.

Участники конференции поделятся собственным опытом разработки и внедрения решений на базе ИИ, результатами и дальнейшими планами, представят лучшие продукты для работы с искусственным интеллектом.

Рынок систем искусственного интеллекта в России:

Рынок искусственного интеллекта в России: ключевые игроки, крупные проекты?

Как оценить готовность бизнеса к внедрению систем на базе искусственного интеллекта?

Первопроходцы и последователи: какую стратегию внедрения ИИ выбрать?

Перспективы ИИ в госсекторе?

Что тормозит появление новых проектов?

Риски и выгоды:

Этические вопросы внедрения систем искусственного интеллекта в бизнесе?

Готов ли бизнес доверить системам ИИ действительно интеллектуальные задачи, а не рутину?

Сколько стоит разработка решений на базе искусственного интеллекта?

Как посчитать возврат инвестиций от внедрения решений на базе машинного обучения?

Законодательные ограничения для систем искусственного интеллекта?

Технологии:

Готовые платформы для внедрения решений на базе ИИ?

ИТ-инфраструктура для систем искусственного интеллекта: быстрее и больше?

Как выбрать хранилище данных для систем ИИ?

Облачные платформы машинного обучения?

Машинное зрение и видеоаналитика?

Виртуальные ассистенты: от чат-бота до «Алисы».

Отраслевые решения:

ИИ в медицине: постановка диагнозов ?

ИИ в финансовом секторе: как бороться с мошенничеством?

ИИ в HR: как доверить роботу подбор персонала?

ИИ в транспортной сфере: первые результаты.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы».

Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:

Адель Валиуллин, руководитель направления машинного обучения, ДИТ Москвы;

Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, Национальный расчетный депозитарий;

Евгений Абакумов, директор Департамента информационных технологий, Росатом;

Олег Седелев, директор проектов Управления инфраструктуры и больших данных, Сбербанк;

Борис Зингерман, генеральный директор, Ассоциация «НБМЗ»;

Анджей Аршавский, руководитель центра разработки и монетизации данных, Дирекции по цифровой трансформации, «Газпром нефть»;

Таня Милек, менеджер по методологии и унификации, ГК Русагро;

Павел Шингарев, начальник центра управления развитием казначейства, Газпромбанк;

Татьяна Гордиенко, исполнительный директор центра управления развитием казначейства, Газпромбанк.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.