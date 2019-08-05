Сбербанк купил знаменитого разработчика систем распознавания голоса

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Сбербанк купил 51% акций компании ЦРТ, технологии которой использовал для создания своей цифровой телеведущей Елены. До этого разработчик полностью принадлежал Газпромбанку.



Новая покупка Сбербанка

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 51% акций группы компаний «Центр речевых технологий», которая занимается разработками в сфере распознавания голоса и компьютерного зрения. По результатам сделки Газпромбанк сохранил стратегическую долю в ЦРТ, сообщают стороны. Кроме того, в компанию инвестировал международный венчурный фонд Digital Horizon. Об этом CNews рассказали представители банка.

В ЦРТ был сформирован новый совет директоров, куда вошли четыре представителя Сбербанка, два представителя Газпромбанка и один представитель Digital Horizon. Председателем правления стал Константин Круглов, руководитель SberDevices. На момент публикации данного материала компания не смогла прокомментировать CNews, будут ли еще какие-то изменения в менеджменте организации, и сохранит ли свой пост гендиректор.

До сделки ЦРТ на 100% принадлежала Газпромбанку — он приобрел компанию осенью 2011 г. Согласно данным ЕГРЮЛ, в настоящий момент 51% акций ЦРТ принадлежит Сбербанку через ООО «Цифровые активы», еще 10,3% записано на ООО «Диджитал горизонт венчурс». Кроме того, 11,62% принадлежит ООО «Арктика», и 27,08% — ООО «Медиа гарант», эти две структуры связаны с Газпромбанком.

В список основателей Digital Horizon входит бывший зампред правления Газпромбанка Олег Ваксман. Он покинул эту должность в декабре 2018 г. Сам фонд занимается инвестициями в b2b-проекты в сфере высоких технологий в России, Израиле и Европе.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Но по данным агентства Reuters, которое написало о возможности приобретения Сбербанком ЦРТ еще в октябре 2018 г., покупка должна была обойтись банку в 5 млрд руб. Однако на момент публикации Reuters не было известно, какую именно долю собирается выкупить банк.

Зачем это нужно

У Сбербанка уже есть опыт использования разработок ЦРТ в своих продуктах. В частности, на их основе была создана цифровая телеведущая Елена, которую банк представил в апреле 2019 г. До этого в июне 2017 г. Сбербанк начал внедрение разработок компании в собственной биометрической системе защиты информации. Технологии ЦРТ позволяют идентифицировать клиентов банка по голосу, сравнивая его с заранее записанным образцом.

Сбербанк купил 51% разработчика своей цифровой телеведущей

Теперь ЦРТ, которая развивает технологии анализа и синтеза речи, а также распознавания лиц, сможет пользоваться ресурсами и компетенциями Сбербанка, равно как и международной экспертизой Digital Horizon. Предположительно, это позволит технологиям ЦРТ стать конкурентоспособными на мировом рынке.

По словам Константина Круглова, «важной задачей команды станет выход на международный рынок, где у компании есть все возможности занять существенную рыночную долю в сегменте речевых технологий, составив серьезную конкуренцию крупнейшим международным игрокам».

Как сообщил гендиректор ЦРТ Дмитрий Дырмовский, речевые технологии компании применяются в крупных финансовых институтах, телекоммуникациях, здравоохранении, а продукты из сферы распознавания лиц работают в спорте, транспорте и используются как часть инфраструктуры умного города.

Проекты и заказчики ЦРТ

Центр речевых технологий, основанный в 1990 г. и базирующийся в Санкт-Петербурге, сотрудничает не только со Сбербанком. В список его клиентов входят также операторы связи «Ростелеком» и «Вымпелком», банк ВТБ 24, РЖД, Петербургский и Московский метрополитены. В 2014 г. технологии ЦРТ начал использовать и оператор «Мегафон», а в 2018 г. они нашли применение в Почта банке в составе системы распознавания клиентов по голосу.

Разработки компании используются в системах распознавания лиц в аэропортах, а создание программно-аппаратного комплекса интеллектуальной обработки видео SmartTracker, необходимого для распознавания лиц в потоке людей, а также проведения их количественного, демографического и гендерного анализа, частично профинансировало государство. К проектам ЦРТ относится и биометрическая система для силовиков, разработка которой стартовала в 2011 г.

По собственным данным компании, продукты ЦРТ продаются более чем в 70 странах, причем экспорт приносит 30% выручки. Среди рынков сбыта числятся США, Канада, страны Латинской Америки и Ближнего Востока. В частности, российская система распознавания речи с 2010 г. помогает полицейским Мексики ловить преступников по голосу.