Приложение ВТБ сбоит и лихорадит двое суток подряд

Приложение «ВТБ-онлайн» испытывает длительный сбой. Пользователи жалуются, что не могут совершить некоторые операции двое суток подряд. По данным ресурса DownDetector, проблемы начались вчера вечером, сегодня последовала вторая волна. В мае у банка было еще два сбоя.

Затяжной сбой

Пользователи интернета жалуются на проблемы в работе приложения для мобильного и интернет-банкинга «ВТБ-онлайн», принадлежащего банку ВТБ. Некоторые пользователи не могут просмотреть состояние своих счетов или добиться того, чтобы по ним отражались актуальные данные, а не устаревшие. Ряду клиентов недоступны проведение операций онлайн и оплата картой, сообщения от банка опаздывают.

Пресс-служба ВТБ подтвердила CNews, что «действительно, наблюдаются некоторые перебои в работе ИТ-систем ВТБ. Специалисты банка работают над устранением проблемы». На вопросы CNews чем вызван сбой, и когда можно ожидать восстановления работы систем, пресс-служба не ответила.

По данным ресурса DownDetector, проблемы с ВТБ у пользователей появились вечером в понедельник, 10 июня 2019 г. Вторая волна началась во вторник около 12:00.

В соцсети Twitter пользователи выражают свое негодование по поводу того, что не могут совершать операции онлайн «третий день», и что различные неполадки в работе приложения периодически наблюдаются уже в течение месяца. Следует отметить, что в мае ВТБ пережил еще два сбоя. Банк ответил пользователям в Twitter, что занимается оптимизацией приложения, поскольку его загружают некоторые дополнительные процессы.

Сбои в ВТБ

До этого сбой в работе мобильного банка ВТБ был отмечен в декабре 2018 г. Банк признал, что пользователи могли столкнуться со «временными ограничениями» и принес извинения за неудобства. В июле 2018 г. ВТБ также испытал технический сбой — не работали мобильное приложение и интернет-банк. Банк признал, что по техническим причинам были возможны ошибки при входе в мобильный банк и на сайт, уточнив, что они связаны с проблемами на стороне партнера.

Системы ВТБ испытывают затяжной сбой

Еще один сбой в системах ВТБ наблюдался в феврале — тогда он стал частью общего «банкопада», когда в России в один и тот же день наблюдались проблемы с онлайн-доступом сразу к трем банкам: ВТБ, «Открытие» и Россельхозбанку.

После череды сбоев в приложении ВТБ проблему признали на уровне собрания акционеров. В ходе собрания, состоявшегося 5 июня 2019 г., глава ВТБ Андрей Костин отметил, что действительно бывают ситуации, когда клиенты банка сталкиваются с ограничениями по использованию мобильного приложения.

Инновации в ВТБ

В апреле 2019 г. CNews писал, что ВТБ решил отказаться от своих почтовых программ — в пользу Microsoft Exchange Server. Соответствующие условия тендера прописаны в техзадании официальной госзакупки с начальной ценой контракта в 40,9 млн руб.

В феврале стало известно, что ВТБ намерен увеличить число своих ИТ-сотрудников с 2,7 тыс. до 5 тыс. человек — с целью существенно нарастить собственные компетенции в сфере информационных технологий. Фокус на расширение ИТ-команды был взят банком достаточно давно. Так, только за 2018 г. в ВТБ было принято на работу около тысячи новых ИТ-специалистов. В 2019 г. планируется рекрутировать еще порядка полутора тысяч, а значит в 2020 г. ИТ-штат должен прирасти еще примерно на 800 человек.

Ключевые технологии, которые ВТБ уже использует и в дальнейшем заинтересован развивать, — это распределенная обработка данных на платформе Spark (экосистема Hadoop), непрерывная сборка поставки кода (реализуется с применением Atlassian, Gitlab, Ansible, Terraform) и системы массового обслуживания в реальном времени (на языках Erlang, Elixir). Банк намерен уделять внимание разработке с использованием Docker и Kubernetes, а также технологии реализации распределенных прототипов и приложений на языке Golang.

Напомним, что в январе 2018 г. в группе ВТБ завершились юридические процедуры по присоединению ВТБ24, ранее оказывавшего услуги физическим лицам, к банку ВТБ, который специализировался на юрлицах. С 1 января 2018 г. ВТБ начал обслуживание всех клиентов под единым брендом.

Дополнение

После публикации этого материала в 18:32 11 июня 2019 г. представитель ВТБ сообщила CNews, что работоспособность ИТ-систем банка восстановлена, и все системы банка работают в штатном режиме. Она принесла извинения клиентам ВТБ за доставленные неудобства.