Сбербанк вложился в сервис по размещению рекламы на такси

Американский сервис Firefly, позволяющий водителям такси получать в среднем $300 в месяц сверх основного заработка за счет установки цифрового рекламного табло на машине, привлек $30 млн инвестиций. Одним из инвесторов выступил венчурный фонд SBT Venture Fund II L.P., находящийся под управлением «дочки» Сбербанка Fort Ross Ventures.

Инвестиция в американский стартап

Венчурный фонд SBT Venture Fund II L.P. под управлением компании Fort Ross Ventures, входящей в экосистему Сбербанка, инвестировал в американский стартап по размещению цифровой рекламы на автомобилях такси Firefly. Раунд на $30 млн прошел с участием GV (ранее Google Ventures), а также ряда других венчурных фондов.

До настоящего момента Firefly работал в Калифорнии (Сан-Франциско и Лос-Анжелесе). Часть привлеченных в раунде средств, как сообщили CNews в пресс-службе Сбербанка, стартап планирует потратить на агрессивную экспансию в крупные города США, в том числе в Нью-Йорк.

В то же время, по словам главного исполнительного директора (CEO) Каана Гуная (Kaan Gunay) Firefly, его компания при помощи Fort Ross Ventures в будущем рассчитывает выйти на рынки России, Восточной Европы и Израиля.

В Сбербанке считают, что технология Firefly «может быть очень востребована на рынке России».

Чем занимается Firefly

Компания Firefly предлагает двухсторонние панели высокого разрешения, предназначенные для размещения на крышах такси и позволяющие демонстрировать цифровую рекламу с учетом текущего местоположения автомобиля. Табло также оснащаются сенсорами, которые помогают измерять эффективность рекламы в режиме онлайн.

Стартап по размещению цифровой рекламы на автомобилях такси Firefly основан Кааном Гунаем (слева) и Онуром Кардешлером (справа)

Firefly также сотрудничает с муниципалитетами и некоммерческими организациями по вопросу размещения социальной рекламы и важной для горожан информации, к примеру, о качестве воздуха.

По оценке Venturebeat, установка панелей Firefly обеспечивает водителям 20-типроцентный прирост к ежемесячной прибыли, то есть калифорнийский таксист при помощи технологии в среднем может получать около $300 в месяц в дополнение к основному заработку.

Firefly основана в 2017 г. предпринимателями турецкого происхождения Кааном Гунаем и Онуром Кардешлером (Onur Kardeşler). По данным Crunchbase, в декабре 2018 г. компания привлекла $21,5 млн. Лидирующим инвестором выступила американская инвестиционная компания NFX. Помимо NFX, в стартап вложились американские StartX, Pelion Venture Partners, Industries, китайская Decent Capital и семь прочих инвесторов.

О деятельности Fort Ross Ventures

Fort Ross Ventures (бывшая Moneytime Ventures) – международная инвестиционная компания, зарегистрированная на Каймановых островах. Основана в 2015 г. бывшим ИТ-директором Сбербанка Виктором Орловским и Яковом Нахмановичем. Под управлением Fort Ross Ventures находятся венчурные фонды SBT Venture Fund I и SBT Venture Fund II.

Фонд SBT Venture Fund I объемом $100 млн основан в 2013 г. При поддержке Сбербанка он инвестировал в ИТ-компанию Gridgain Systems, сеть социального трейдинга eToro, агрегатор такси Uber и другие.

Фонд SBT Venture Fund II, запущенный в 2017 г., ориентирован на области финтеха, искусственного интеллекта, облачных технологий и интернета вещей. Его объем составляет $200 млн. Одной из первых инвестиций фонда стал израильский стартап Thetaray, помогающий выявлять случаи отмывания денег с помощью технологий искусственного интеллекта.

В конце 2018 г. CNews сообщал об инвестировании фонда в технологию персонализации на основе искусственного интеллекта, разработанную компанией Dynamic Yield.