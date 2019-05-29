Россияне научили «Эльбрусы» находить поддельные паспорта с помощью искусственного интеллекта

Российские компании Smart Engines и «Интек» представили программно-аппаратный комплекс (ПАК), предназначенный для распознавания и проверки подлинности защищенных от подделки документов. Заявлена совместимость ПАКа с отечественными платформами «Эльбрус» и «Комдив».

Решение для проверки подлинности документов

Как стало известно CNews, российский разработчик ПО в области распознавания и обработки изображений Smart Engines и отечественный производитель продукции в сферах биометрии, RFID и паспортных систем «Интек» создали программно-аппаратное решение (ПАК) для автоматического считывания данных из документов и проверки их подлинности. По заявлению разработчиков, это первое полностью отечественное решение такого рода. В Smart Engines также отмечают, что ПАК совместим с отечественными защищенными платформами «Эльбрус» и «Комдив».

Решение может применяться для контроля на границе, в аэропортах, вокзалах, проходных на важных объектах, а также прочих пунктах проверки удостоверяющих документов, пояснили CNews представители Smart Engines. Сейчас оно позволяет проверять внутренний и заграничный паспорта гражданина России, а также водительские права. В дальнейшем перечень проверяемых документов может быть расширен.

Аппаратное обеспечение, входящее в состав комплекса, представляет собой сканер паспортно-визовых документов ПС-4, разработанный группой «Интек». Это специальный трехдиапазонный сканер, которые позволяет получать изображения документа в трех диапазонах: оптическом, инфракрасном (ИФ) и ультрафиолетовом (УФ).

Сканер ПС-4, разработанный ГК «Интек»

Программное обеспечение ПАКа – Smart Document Forensics – разработано специалистами Smart Engines на базе фирменной платформы распознавания изображений Hieroglyph. При помощи алгоритмов искусственного интеллекта данное ПО способно выявлять признаки компрометации документов на изображениях, полученных в видимом, ИК- и УФ-диапазонах. Smart Document Forensic независимо обрабатывает полученные в различных диапазонах изображения и проверяет признаки подлинности в каждом из них. Так, в ультрафиолете контролируется люминесцирование соответствующих элементов бланка, в инфракрасном диапазоне проверяется видимость специальных элементов документа, а в оптическом – характерные особенности оформления документа и анализ результатов распознавания.

Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для распознавания и проверки подлинности защищенных от подделки документов

Разработка сканера и ПО к нему, как пояснили представители Smart Engines в разговоре с CNews, была проведена без привлечения государственного финансирования, за счет внутренних средств компании. Размер инвестиций в проект не раскрывается.

Внедрение в Металлинвестбанке

Первым пользователям ПАКа стал Металлинвестбанк, который приобрел десять сканеров со Smart Document Forensics. Как рассказали CNews в Smart Engines, закупленная партия комплексов ввода персональных данных и проверки подлинности документов установлена и функционирует в отделениях Металлинвестбанка в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Иваново, Перми и Воронеже.

В результате внедрения решения сотрудникам банка для проведения различных банковских операций, требующих предъявления клиентом паспорта, достаточно положить документ на считывающую поверхность сканера. После этого данные паспорта будут автоматически распознаны, выполнена проверка признаков подлинности документа на изображениях в трех диапазонах и осуществлена передача данных в учетную информационную систему.



Платформа Hieroglyph

Платформа Hieroglyph была впервые представлена Smart Engines в марте 2018 г. Она позволяет распознавать удостоверения личности 55 стран и поддерживает 38 языков.

Hieroglyph использует собственные наработки Smart Engines в области распознавания изображений. В основе системы лежат глубокие целочисленные нейронные сети. Для ускорения их работы, разработчики применили сепарированную архитектуру сверточных слоев и восьмибитную модель вычислений.

Чтобы экономить ресурсы, Hieroglyph генерирует компактные описания изображений, которые представляются в виде векторов многомерного метрического пространства. В этих описаниях отсеиваются искажения, которые являются следствием разной яркости освещения и ракурса съемки. По словам разработчиков, это помогает распознавать документы из видеопотока и при непредсказуемых условиях освещения.

В октябре 2018 г. CNews сообщил о внедрении разработки на базе Hieroglyph в мобильное приложение 6profis для распознавания документов работниц легальной секс-индустрии Германии.

В апреле 2019 г. Smart Engines представила кроссплатформенную программу распознавания образов танков Smart Tank Reader.

В мае 2019 г. CNews рассказывал о новом кроссплатформенном инструментарии разработчика Smart DocumentReader, с помощью которого любое приложение можно наделить функциями быстрого распознавания сложных документов.

Несколько фактов о Smart Engines

Smart Engines — российский разработчик систем обработки изображений и распознавания символов в видеопотоке. Компания была основана в 2010 г., но до 2015 г. работала только на зарубежном рынке. Ее штат насчитывает более 45 сотрудников из России и других стран, среди них 14 имеют ученую степень.

Генеральным директором Smart Engines является Владимир Викторович Арлазаров. Директором по научной части и соучредителем Smart Engines выступает Владимир Львович Арлазаров, сооснователь еще нескольких российских ИТ-компаний. В частности, он является основателем компании Cognitive Technologies, где с 1991 г. по 2008 г. занимал пост генерального директора.

Технологии Smart Engines используют Альфа-банк, Почта банк, Тинькофф банк, Рокетбанк, Dukascopy Bank SA, Совкомбанк, банк «Восточный», Локобанк, Jysan Bank, МТС, «Мегафон», «Аэрофлот», Kupibilet, ЦИАН, «Альфастрахование», группа «Ренессанс страхование» и др.

В декабре 2016 г. система распознавания документов Smart IDReader была внесена в Реестр отечественного ПО, курируемый Минкомсвязи.

В марте 2018 г. стало известно, что Smart Engines адаптировала часть своих решений под платформу «Эльбрус» и перешла на цикл, когда новые разработки сразу создаются под отечественные процессоры, то есть не требуют последующего портирования.