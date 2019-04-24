ВТБ переезжает на Microsoft Exchange

Как обнаружил CNews, банк ВТБ меняет свою почту на Microsoft Exchange Server. Правда, с каких именно почтовых программ переезжает банк, организация рассказать оказалась не готова.

Переезд ВТБ на Microsoft Exchange

Как обнаружил CNews, банк ВТБ решил отказаться от своих почтовых программ — в пользу Microsoft Exchange Server. Соответствующие условия тендера прописаны в техзадании официальной госзакупки с начальной ценой контракта в 40,9 млн руб.

Наименование тендера — запрос предложений на договор на оказание услуг по проектированию корпоративной системы электронной почты и миграции почтовых данных. С каких именно почтовых систем переезжает банк, в ВТБ сообщить CNews отказались. В тендерных документах эта информация не прописана.

Заявки от претендентов на подряд будут приниматься до 30 апреля 2019 г. Определиться с поставщиком банк планирует 31 мая. Срок оказания услуг по миграции рассчитан на 420 дней с момента подписания договора.

При определении победителя в равных долях будет учитываться ценовое предложение соискателя и его квалификация. Внимание будет уделено исполненным ранее договорам, предметом которых являлось внедрение и модернизация почтовых систем на базе Microsoft Exchange Server 2016 для организаций с численностью не менее 5 тыс. сотрудников за период 2016—2018 гг.

Некоторые подробности

По условиям сформированного договора, заказчик затребовал стопроцентную предоплату. Результаты работ, оформленные в контракте, требуются ему в четырех экземплярах.

ВТБ выбрал в качестве почтовой системы Microsoft Exchange

В проекте договора отдельно указано, что результатами исполнения контракта являются развернутая в соответствии с договором система с перенесенными из существующей системы электронной почты заказчика данными.

Почтовая система, чья адресная емкость составит примерно 70 тыс. ящиков, должна будет поддерживать возможность интеграции с системой мгновенных сообщений, а также аудио- и видеоконференций на базе Skype for Business. Максимальный размер базы данных почтовых ящиков прописан на уровне 600 ГБ, почтовых архивов — 1 ТБ, объем данных в файлах личных папок — 260 ТБ.

В качестве базовой операционной платформы для проектируемой почтовой системы будет выступать серверная ОС Microsoft Windows Server версии не ниже 2016. Система должна использовать существующую доменную инфраструктуру банка, реализованную на базе сервисов Microsoft Active Directory, говорится в тендерных документах.

Кроме того, внедряемая система должна иметь возможность внедрения подсистемы архивирования писем. «Необходимо обеспечить работу пользователей с календарем и задачами с помощью различных типов полнофункциональных рабочих мест, реализованных на базе клиентской части Microsoft Office Outlook 2010/2013/2016 и последующих версий, интернет браузера или мобильных устройств», — требует заказчик.