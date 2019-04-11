Сбербанк заберет у Газпромбанка знаменитого разработчика систем распознавания голоса

Газпромбанк передаст во владение Сбербанку 51-процентную долю в группе компаний «Центр речевых технологий». Сумма сделки не разглашается, как и причина интереса, проявляемого Сбербанком к ЦРТ. Небольшую долю в компании получит и венчурный фонд Digital Horizon, в том числе бывшим зампредом правления Газпромбанка.

ЦРТ меняет владельца

Сбербанк станет владельцем 51% акций группы ИТ-компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники, близкие к одной из сторон сделки. По состоянию на 11 апреля 2019 г. ЦРТ на 100% принадлежала Газпромбанку – он приобрел его осенью 2011 г.

Еще 10% «Центра речевых технологий» отойдут венчурному фонду Digital Horizon, в список основателей которого входит бывший зампред правления Газпромбанка Олег Ваксман. Он покинул эту должность в декабре 2018 г. Сам фонд занимается инвестициями в b2b-проекты в сфере высоких технологий в России, Израиле и Европе.

Кому достанется оставшаяся 39-процентная доля ЦРТ, неизвестно. Представители Сбербанка, Газпромбанка и фонд Digital Horizon от комментариев отказались.

Финансовый вопрос

Сумму сделки участвующие стороны не раскрывают. Однако о возможности приобретения Сбербанком ЦРТ стало известно еще в октябре 2018 г. – информацию распространило агентство Reuters. Согласно имевшимся на тот момент сведениям, покупка обошлась бы банку в 5 млрд руб., но тогда не была известна приобретаемая им доля в предприятии.

Интерес Сбербанка

Сбербанк пока не называет истинную причину его заинтересованности в приобретении основной доли в ЦРТ. Группа компаний нужна банку «на долгую перспективу для усиления информационной безопасности».

Фото: TopSPB.tv Демонстрация возможностей технологий ЦРТ

У Сбербанка уже есть опыт сотрудничества с «Центром речевых технологий: в июне 2017 г. банк начал внедрение разработок компании в собственной биометрической системе защиты информации. Технологии ЦРТ теперь позволяют идентифицировать клиентов банка по голосу, сравнивая его с заранее записанным образцом.

Немного позже, в ноябре 2017 г. Сбербанк стал владельцем 25-процентной доли в компании VisionLabs, занимающейся разработкой системы распознавания лиц и программных продуктов в сфере дополненной и виртуальной реальностей. Официальной причиной приобретения Сбербанк назвал стремление развить собственную систему биометрической защиты для распознавания клиентов по лицу и сетчатке глаза.

Клиенты ЦРТ

Центр речевых технологий, основанный в 1990 г. и расположенный в Санкт-Петербурге, сотрудничает не только со Сбербанком. В список его клиентов входят также операторы связи «Ростелеком» и «Вымпелком», банк ВТБ 24, РЖД, Петербургский и Московский метрополитены. В 2014 г. технологии ЦРТ начал использовать и оператор «Мегафон», а в 2018 г. они нашли применение в Почта банке в составе системы распознавания личности клиента по голосу.

Разработки компании также используются в системах распознавания лиц в аэропортах, а создание программно-аппаратного комплекса интеллектуальной обработки видео SmartTracker, необходимого для распознавания лиц в потоке людей, а также проведения их количественного, демографического и гендерного анализа, частично профинансировало государство. К проектам ЦРТ относится и биометрическая система для силовиков, разработка которой стартовала в 2011 г. Кроме того, технологии ЦРТ пользуются спросом и в других странах – российская система распознавания речи с 2010 г. помогает полицейским Мексики ловить преступников по голосу.