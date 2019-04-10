В Сбербанке крупный сбой. Не работают приложение, банкоматы и интернет-банк

Приложение Сбербанка снова испытывает неполадки в работе, при том что 8 апреля в нем также наблюдался сбой. Сегодня банк обещал все починить до 13:00 по московскому времени, но не справился.

Сбой в «Сбербанк Онлайн»

В работе «Сбербанк Онлайн» наблюдается сбой — при выполнении операции приложение выдает ошибку. Клиенты банка жалуются на это в соцсети Twitter. Пресс-служба банка принесла извинения за неудобства и посоветовала вернуться к работе с приложением после 13:00 по московскому времени. Однако после 13:00 приложение все еще не работало, деньги на счетах не отображались. Приложение пытается загрузить список карт, но потом появляется сообщение «Во время выполнения операции произошла ошибка». Сбой затронул также банкоматы и терминалы.

«В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций в «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания банка. Профильные подразделения банка работают над его устранением. В ближайшее время проблема будет решена. Приносим свои извинения клиентам за доставленные неудобства», — цитирует РБК сообщение пресс-службы Сбербанка.

Позднее банк добавил, что сбой в онлайн-банке и банкоматах будет устранен в ближайшее время, а операции в отделениях проводятся в обычном режиме.

На портале Downdetector после 12:00 по московскому времени пользователи оставили более 600 сообщений о неполадках в работе приложения. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Перми.

Системы Сбербанка испытывают сбой

Напомним, 8 апреля 2019 г. в «Сбербанк Онлайн» также наблюдался сбой. Банк также сообщал о вероятности неполадок в работе банкоматов и информационно-платежных терминалов. Проблемы были устранены к 17:17 по московскому времени. До этого последний сбой в банке происходил в конце 2018 г., когда тоже невозможно было совершать операции.

Банкопад в феврале

В феврале 2019 г. в один и тот же день сразу три российских банка испытали технический сбой — это были ВТБ, «Открытие» и Россельхозбанк. ВТБ объяснил невозможность зайти в интернет-банк тем, что там проводится «улучшение». Точно так же объяснил неполадки на сайте «Открытие».

В ВТБ не работали мобильное приложение и интернет-банк. При попытке зайти в приложение пользователи видели сообщение «В настоящее время система находится на профилактике. Попробуйте зайти позднее». На сайте ВТБ сообщалось следующее: «В настоящее время мы работаем над улучшениями в интернет-банке. Обещаем, что это не займет много времени и "ВТБ-онлайн" станет еще удобнее». Telegram-канал «Банкста» отмечал, что утро рабочего дня в конце месяца — неудачное время для проведения улучшений.

Приложение Сбербанка выдает сообщение об ошибке

При попытке зайти в интернет-банк на сайте «Открытия» появлялось сообщение «Технические работы! Уважаемые клиенты! В настоящий момент проводятся работы по улучшению сервиса. Вы можете воспользоваться предыдущей версией интернет-банка по адресу online.open.ru. Приносим извинения за доставленные неудобства». Сбой наблюдается также в сетях Россельхозбанка. «Вход в систему невозможен. Обратитесь в службу технической поддержки банка», — такое сообщение видели пользователи при попытке войти в мобильное приложение.