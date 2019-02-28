Российская розница восстала против Visa и Mastercard

В ФАС поступила жалоба на Visa и Mastercard от российских торговых ассоциаций. Платежные системы обвиняются, в частности, в завышении размеров межбанковской комиссии, а также в злоупотреблении доминирующим положением. По словам представителей ассоциаций, о происходящем уже осведомлен сам Владимир Путин.

ФАС разберется

Торговые ассоциации передали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просьбу о возбуждении дела в отношении платежных систем Visa и Mastercard, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, в просьбе указывается, что системы пользуются своим доминирующим положением на рынке и нарушают российское антимонопольное законодательство.

Инициаторами обращения в ФАС стали ассоциации интернет- и розничной торговли АКИТ и АКОРТ соответственно, а также РАТЭК – Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники. В антимонопольную службу заявление поступило 25 февраля 2019 г., и согласно закону, оно должно быть рассмотрено в течение трех месяцев с момента подачи.

Предмет спора

РАТЭК, АКИТ и АКОРТ недовольны размерами интерчейнджа – межбанковской комиссии, размерами которой управляют непосредственно платежные системы. Интерчейндж составляет в среднем около 70% итоговой стоимости эквайринга – комиссии, которую продавец платит банку за обслуживание торговой точки. Торговые ассоциации высказались решительно против того, что платежные системы Visa и Mastercard устанавливают разные размеры интерчейнджа при оплате разными картами в различных торговых точках. Кроме того, и сам интерчейндж инициаторы обращения считают чрезмерно высоким для рынка России.

Visa и Mastercard делят между собой практически весь российский рынок платежных систем

Согласно статистике Центробанка и Росстата, россияне при оплате товаров и услуг за период с января 2018 г. по сентябрь 2018 г. пользовались картами в 46% случаев. Средний размер комиссии банков-эквайеров составил 1,5-2,5%, а средний интерчейндж варьируется от 1,6-1,8%. Для сравнения, интерчейндж Mastercard и Visa в Европе, по информации самих систем, составляет от 0,2% до 0,3%.

В заявлении ассоциаций приведен пример на основе деятельности Mastercard. В этой платежной системе, по заверениям РАТЭК, АКОРТ и АКИТ, ставка межбанковской комиссии выше в отношении розничных продавцов непродовольственных товаров сравнении с магазинами других форматов с похожим ассортиментом. Как отметили авторы заявления, при таком подходе магазины с меньшей банковской комиссией приобретают «необоснованные конкурентные преимущества».

«Миру» не досталось

В России, наряду с Visa и Mastercard, действует отечественная платежная система «Мир». В обращении торговых ассоциаций в ФАС она не упоминается, пишут «Ведомости». Как отметили заявители, тарифы «Мира» схожи со ставками иностранных систем, но ее доля рынка пока невелика.

Visa пока никак не отреагировала на происходящее, а представители Mastercard заявили, что размеры интерчейнджа определяются исходя из цели сделать пластиковые карты более доступным и безопасным платежным инструментом. Различия в тарифах для разных торговых точек представители Mastercard комментировать не стали.

Отметим, что Visa и Mastercard действительно преследуют цель сделать платежи с помощью карт более безопасными. Так, в июне 2018 г. оба оператора приступили к тестированию опытных образов карт со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Новая мера предосторожности защитит владельца карт от списания с нее средств третьими лицами в случае ее утери или кражи. Дактилоскоп предотвратит опустошение счета как посредством банкомата, так и при совершении покупки в магазине.

Не в первый раз

ФАС и раньше принимала жалобы торговых ассоциаций на платежные системы. Так, РАТЭК обращалась в антимонопольную службу уже дважды, но в первый раз ФАС отчиталась об отсутствии ответчика по указанному адресу, а во второй раз отметила, что не обнаружила противоправных действий со стороны систем.

ФАС не оставит жалобу торговых ассоциаций без ответа

Тем не менее, президент АКИТ Артем Соколов уверен, что в этот раз все будет иначе. По его словам, доля расчетных операций с использованием безналичных платежей с 2016 г. по 2018 г. выросла с 32% до 50%. В РАТЭК также отметили, что президент России Владимир Путин уже осведомлен о проблеме ставок эквайринга. В ассоциации выразили надежду, что на этот раз обращение в ФАС будет обработано внимательно, и возникшие трения с Visa и Mastercard будут решены.