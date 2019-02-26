Власти предложили Сбербанку, ВТБ и Тинькофф банку тестировать цифровой профиль гражданина

Власти намерены запустить эксперимент по тестированию цифрового профиля гражданина — в таких профилях содержатся юридически значимые сведения о россиянах. В рамках эксперимента несколько банков будут использовать цифровые профили для заполнения анкет на выдачу кредитов. Также будет предпринята попытка сформировать на основе данных цифрового профиля избирательные списки.

Тестирование цифрового профиля

В России стартует эксперимент по тестированию цифрового профиля гражданина, в котором власти рекомендуют принять участие Сбербанку, ВТБ и банку «Тинькофф». Соответствующий проект постановления правительства «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах», подготовленный Минкомсвязи, было опубликован на портале regulation.gov.ru.

Поучаствовать в эксперименте предлагается и другим банкам, таким как Росбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, СКБ-банк и Газпромбанк. От государства в эксперименте будут участвовать Минэкономразвития, Росстат, Росреестр, МВД, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия, Центробанк и «Ростелеком».

Суть эксперимента

Цифровой профиль представляет собой совокупность оцифрованных юридически значимых сведений о гражданине. Создание таких профилей предусматривается нацпрограммой «Цифровая экономика». Предполагается, что возможность обращаться за данными о гражданах к цифровым профилям сократит количество случаев, когда россиянам необходимо лично присутствовать при подаче каких-либо документов, поможет снизить расходы на обработку бумажных документов, повысит эффективность внутренних процессов организаций и улучшит возможности для персонализации продуктов и услуг. У самого гражданина при этом улучшится клиентский опыт и появится возможность управлять своими согласиями, в том числе на обработку данных, в электронном виде.

Эксперимент по тестированию цифрового профиля направлен на то, чтобы наладить качественный обмен данными между банками, госорганами и гражданами, например, при оказании гражданам банковских услуг, пишут авторы документа в пояснительной записке. В ходе эксперимента будет протестировано использование банками цифрового профиля при заполнении анкеты на кредитный продукт или при выдаче кредита. Благодаря этому принцесс заполнения анкеты должен быть автоматизирован.

Минкомсвязи пригласило российские банки протестировать цифровой профиль гражданина

Для заполнения анкеты потребуются такие данные, как фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, страховой номер лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер паспорта, гражданство и адрес регистрации. Также потребуются сведения о свидетельстве о рождении, водительских правах, местах работы и работодателях, стаже, доходах, транспортных средствах и недвижимости граждан.

Кроме того, в ходе эксперимента будет апробирован автоматизированный сбор данных для составления избирательных списков с использованием цифровых профилей и ГАС «Выборы». В этой части эксперимента потребуются паспортные данные граждан, сведения о прописке, службе в армии, заключениях в тюрьму, недееспособности, браке, перемене фамилии и т. д. Для улучшения обмена данными между ведомствами будет использоваться в том числе Единая система идентификации и аутентификации.

Эксперимент стартует 1 мая 2019 г. и продлится до 31 марта 2020 г. Помимо прочего, он предполагает создание и тестирование инфраструктуры, необходимой для работы с цифровыми профилями. Инфраструктуру предполагается ввести в опытную эксплуатацию до 29 ноября 2019 г.

Создание НСУД

В рамках эксперимента предполагается создание национальной системы управления данными (НСУД). Задачей НСУД будет нормализация данных, которыми обмениваются ведомства, установление единых форматов, требований к управлению этими данными, в том числе норм систематизации, кодирования, качества и безопасности.

Во время эксперимента будут созданы информационно-технологические компоненты НСУД и механизмы управления данными. Они будут протестированы на данных, предоставленных госорганами-участниками эксперимента.

В проекте постановления Минкомсвязи содержится рекомендация ФГБУ «Научно-исследовательский институт «Восход» принять участие в эксперименте в части эксплуатации информационно-технологических компонентов НСУД, включая компоненты ГИС «Единая информационная платформа национальной системы управления данными».

Компоненты этой ГИС, как и Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных, должны быть спроектированы и запущены в ходе эксперимента. ГИС и платформа станут частями НСУД. Также одним из компонентов НСУД может стать ГАС «Управление», эта возможность будет исследована в ходе эксперимента.

Список компонентов НСУД должен быть определен до 30 августа 2019 г., сами компоненты должны быть разработаны и введены в опытную эксплуатацию до 29 ноября 2019 г. За это отвечает Минкомсвязи совместно с «Аналитическим центром».