Роскомнадзор просят заблокировать распространение ПО для подмены номеров телефонов

Банк против преступников

Сбербанк начал новый этап борьбы со злоумышленниками, ворующими деньги со счетов клиентов. В письме, направленном в Роскомнадзор, банк попросил ведомство запретить веб-сайты, занимающиеся распространением программ для подмены номера телефона при совершении звонков, сообщает агентство «РИА новости» со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

Предложение о запрете распространяется также и на ресурсы, с которых можно скачать приложения для рассылки SMS-сообщений.

С чего все началось

В январе и феврале 2019 г. клиентам Сбербанка стали массово поступать звонки с номеров, принадлежащих банку. Звонившие мошенники представлялись сотрудниками Сбербанка и вводили людей в заблуждение, сообщая о блокировке их карты и выведывая личные данные, необходимые для снятия денег со счета. При этом злоумышленники заранее располагали базовой информацией о потенциальной жертве – помимо номеров телефонов, им были доступны также фамилии и имена, что позволяло усыпить бдительность абонента.

Поддельное банковское SMS от мошенников

Сам Сбербанк не имеет ничего общего со звонящими людьми.

Источник опасности

По словам Станислава Кузнецова, сотрудники банка выявили уже несколько десятков сайтов, предлагающих своим посетителям по минимальной цене приобрести программное обеспечение, позволяющее им подделывать номера при звонке. Подобное ПО сейчас распространяется в открытом режиме, и в настоящее время каждый желающий может приобрести его в личное пользование.

Риски для россиян

Кузнецов также отметил, что существуют и другие способы использования приложений для подделки номеров. К примеру, злоумышленник может вписать номер жертвы и звонить уже якобы с него, что может нанести урон репутации истинному владельцу номера.

Поправки к закону

Письмо в Роскомнадзор — это лишь первый шаг по борьбе Сбербанка с мошенниками, подделывающими номера телефонов при помощи специализированного ПО. В дальнейшем банк намерен добиться внесения соответствующих изменений в законы страны, согласно которым подобные действия будут классифицироваться в качестве уголовного преступления. По состоянию на 15 февраля 2019 г. соответствующие поправки к закону к рассмотрению не подготовлены.

История повторяется

Ситуация с подделкой номеров Сбербанка не нова, просто сейчас она вышла на технически новый уровень. Подобные схемы обмана россиян действуют уже не один год: в 2013 г., к примеру, на телефоны клиентов банка тоже рассылались сообщения якобы от Сбербанка с информацией о блокировке карты. На тот момент преступники не имели технической возможности отсылать SMS именно с номера 900, используемого самим банком, и применяли похожие номера – «СБ900», «900» и им подобные.

Неподдельный интерес преступников к Сбербанку и его клиентам объясняется тем, что Сбербанк входит в число крупнейших банков в России, и его услугами пользуются миллионы людей с различным достатком. В стремлении присвоить себе чужие деньги злоумышленники идут на самые разные ухищрения, в том числе и на рассылку трояна под Android. В первой половине 2015 г. было выявлено массовое распространение вредоносного мобильного приложения, которое при попадании на устройство жертвы практически в автоматическом режиме начинало красть деньги пользователя со счета в банке. По данным «Лаборатории Касперского», выявленный троян относится к семейству Backdoor.AndroidOS.Obad.