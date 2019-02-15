ИТ-«дочка» «Ростеха» будет внедрять «самую быструю блокчейн-платформу в мире»

Национальный центр информатизации и компания Vostok заключили соглашение о сотрудничестве. НЦИ будет внедрять разработанные Vostok сервисы в совместных инфраструктурных проектах.

Соглашение НЦИ и Vostok

«Национальный центр информатизации» (НЦИ), входящий в «Ростех», и Vostok, международный разработчик блокчейн-продуктов, объявили о подписании соглашения о сотрудничестве. В рамках соглашения НЦИ будет осуществлять интеграцию продуктов Vostok в работающие информационные системы корпоративных, государственных и муниципальных заказчиков Vostok в России. Vostok, в свою очередь, будет разрабатывать решения на базе распределенных систем для совместных инфраструктурных проектов. По ожиданиям сторон общий объем проектов превысит 1 млрд руб.

Платформа Vostok ориентирована на внедрение технологий Waves для коммерческих и государственных ИТ-систем. Waves представляет собой «платформу блокчейнов», которая позволяет пользователям создавать собственные токены, и позиционируется как самая быстрая блокчейн-платформа в мире.

На сегодняшний день объявлено о сотрудничестве Vostok с крупными российскими организациями: Сбербанк, «Трансмашхолдинг», «Вэб.рф», «Ростех», а также с казахстанским «Транстелекомом». Договоренности между НЦИ и Vostok будут распространяться в том числе и на эти соглашения.

НЦИ «Ростеха» и Vostok оценили объем запланированных инфраструктурных проектов в сумму свыше 1 млрд руб.

«Распределенные системы сбора, хранения и обработки данных – одна из "сквозных" технологий с огромным, пока еще не реализованным потенциалом, – считает Константин Солодухин, генеральный директор НЦИ. – Мы видим запрос от заказчиков на тестирование и внедрение этих технологий».

Подробнее о платформе Vostok

Vostok – международный проект, создающий решение для строительства цифровой инфраструктуры хранения и обмена данными участниками цифровой экономики. Его основателем и генеральным директором является предприниматель Александр Иванов, выпускник МГУ и аспирантуры Лейпцигского университета.

Платформа Vostok сочетает в себе преимущества нескольких «сквозных» технологий: блокчейна, промышленного интернета, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Блокчейн выступает связующим звеном между технологиями, позволяющим проверять данные и безопасно хранить их.

Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, экземпляры которой хранятся на независимых друг от друга узлах. В базе находятся блоки, то есть постоянно растущий список упорядоченных записей, имеющих временную метку и ссылку на предыдущую запись. Тайно внести изменение в блокчейн благодаря шифрованию и в силу распределенности системы считается невозможным. Закрытым называют такой вид блокчейна, в котором транзакции подтверждают определенные люди, а сведения об этих транзакциях доступны лишь ограниченному кругу лиц.

Закрытая блокчейн-платформа Vostok, работающая на протоколе PoS (proof of stake – «доказательство владения»), использует алгоритм консенсуса Waves-NG, который позволяет увеличить пропускную способность сети, ее стабильность и скорость обработки информации. Платформа предоставляет возможность формирования электронной системы сертифицирования, регистрации и отслеживания данных.

В декабре 2018 г. Vostok привлекла $120 млн инвестиций из Европы, Сингапура, Китая и России. Инвесторы получили 20% системных токенов VST. Таким образом, весь проект был оценен в $600 млн. В рамках второго инвестиционного раунда, который должен состояться в первой половине 2019 г., планируется продать еще 20% токенов VST, а 3% VST будет распределено между держателями токенов Waves – проекта Александра Иванова, на технологической базе и заделах которой основан проект Vostok. Waves Platform – открытая платформа, задумывавшаяся как база для других блокчейн-проектов. Ее рыночная капитализация на конец декабря 2017 г. составляла $1,7 млрд. В ходе краудфандинговой кампании в 2016 г. платформа собрала порядка $18 млн.

Чем занимается НЦИ

Компания НЦИ, созданная в 2014 г., ранее была известна как «РТ-электронные услуги». Она занимается разработкой и сопровождением информационных систем. Основными клиентами являются госкомпании, госорганы и системные интеграторы. Предприятие зарегистрировано в Иннополисе (Республика Татарстан), а главный офис находится в Москве. Его единственным учредителем является компания «РТ-развитие бизнеса», которой владеет «Ростех». В 2016 г. CNews сообщал о покупке НЦИ казанского интегратора «Барс груп», который по итогам 2017 г. занял 49 место в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017».

НЦИ не только создает ИТ-системы для госсектора и оборонной промышленности. Помимо этого, он разрабатывает базовые ИТ, защищенные системы хранения больших массивов данных, автоматизированные системы управления, системы поддержки принятия управленческих решений и системы управления жизненным циклом изделия. В частности, компания занималась созданием инфокоммуникационных сервисов Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка Конфедерации 2017. Кроме того, НЦИ осуществлял развитие и поддержку Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС).

В октябре 2017 г. НЦИ получил контракт Минтруда на осуществление ввода в эксплуатацию программно-технических средств для создания сети передачи данных федеральных госучреждений медико-социальной экспертизы.

Другим значимым проектом в 2017 г. стала комплексная автоматизация деятельности «Почты России». В рамках этого проекта была создана система с функциями управления заказом, электронного документооборота и управления недвижимостью.