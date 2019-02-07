Государство требует 3 с лишним миллиарда с основателей «Техносерва», изгнанных из компании

Промсвязьбанк требует со своих бывших владельцев братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых 3,1 млрд руб. Ранее братья Ананьевы также владели системным интегратором «Техносерв», но сейчас компания контролируется банком ВТБ.

Промсвязьбанк подал братьям Ананьевым иск на 3,1 млрд рублей

Промсвязьбанк подал иск о взыскании 3,1 млрд руб. с компании Promsvyaz Capital, принадлежащей экс-владельцам банка братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Иск подан в Арбитражный суд Москвы, его карточка появилась на портале Арбитражного суда, но, как сообщило издание Право.ру, иск пока не принят к производству.

Как братья Ананьевы потеряли Промсвязьбанк и «Техносерв»

Промсвязьбанк входил в группу «Промсвязькапитал», созданную братьями Ананьевыми. В эту же группу входил системный интегратор «Техносерв». В конце 2017 г. Центробанк ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке», банк решено было подвергнуть санации за счет Фонда консолидации банковского сектора. Позднее банк был национализирован и стал кредитной организацией, специализирующейся на обслуживании гособоронзаказа.

После этого братьям Ананьевы разделили между собой остававшиеся у них активы. В частности, «Техносерв» отошел Алексею Ананьеву. Позднее госбанк ВТБ приобрел 40% долю в «Техносерве» и назначил своих людей в совет директоров системного интегратора.

Алексей (на переднем плане) и Дмитрий Ананьевы

Алексей Ананьев покинул пост председателя совета директоров «Техносерв» и возглавил правление системного интегратора. Однако в конце 2018 г. ВТБ отстранил Ананьева от занимаемой им должности, обвинив предпринимателя в ряде нарушений.

Братья Ананьевых обвиняют в выводе сотен миллиардов из «Промсвязьбанка»

Тогда же «Промсвязьбанк» подал иск к братьям Ананьевым, компании Promsvyaz Capital и ряду своих бывших топ-менеджеров на сумму 282,2 млрд руб. Банк обвинил своих бывших акционеров и топ-менеджеров в выводе денежных средств.

В иске утверждается, что незадолго до введения в Промсвязьбанке временной администрации банк совершил ряд спорных сделок по покупке облигаций и акций и предоставлению необеспеченных кредитов. Сделки совершались в том числе с Poromsvyaz Capital и с бывшим партнером братьев Ананьевых Виктором Пичуговым.

Подробности нового иска Промсвязьбанка к братьям Ананьевым пока неизвестны. Но, скорее всего, речь идет о новых претензиях банка по поводу различных схем вывода из него денежных средств.