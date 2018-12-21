Сбербанк разрешил клиентам бесплатно пользоваться бухучетом «1С» для малого бизнеса

Сбербанк и «1С» запустили акцию, согласно которой индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса, которые являются клиентами банка, смогут в течение года бесплатно пользоваться бухучетом «1С». Речь идет о сервисе «1С:БизнесСтарт», который понятен даже тем, кто не знает бухгалтерской терминологии.

Специальное предложение

Сбербанк предоставит своим клиентам бесплатный доступ к облачному сервису для малого бизнеса «1С:БизнесСтарт» сроком на один год. Акция распространяется на индивидуальных предпринимателей и ООО на всех режимах налогообложения с обязательным условием — иметь счет в Сбербанке. О проведении акции банк договорился с разработчиком сервиса, компанией «1С».

Акция действует с 15 декабря 2018 г. до конца 2019 г. Участники не должны быть ранее зарегистрированы на сайтах 1cbiz.ru и 1cfresh.com. По правилам акции, один и тот же человек не может вести в сервисе учет от двух и более юрлиц или ИП. При этом от каждого участника в «1С:БизнесСтартом» может работать не более двух пользователей. Чтобы принять участие в акции, клиенту банка нужно заполнить форму и зарегистрироваться на сайте Сбербанка.

Напомним, Сбербанк уже проводил акции, связанные с использованием продукции «1С». В апреле 2018 г. банк объявил, что снизит проценты по кредитам для тех своих корпоративных клиентов, которые сдают ему отчеты напрямую из «1С: Бухгалтерия 8» редакции 3.0.

Что умеет «1С:БизнесСтарт»

Как поясняют партнеры, «1С:БизнесСтарт» можно использовать даже не зная бухгалтерского учета и специальной терминологии. Сервис должен подойти предпринимателям, которые приступают к самостоятельному ведению учета и планируют в дальнейшем также осуществлять его сами.

Сбербанк разрешил клиентам бесплатно пользоваться бухучетом «1С» в течение года

В «1С:БизнесСтарт» можно вести бухгалтерский учет, отражать продажи и закупки, доходы и расходы, следить за оплатой и остатками товаров. Сервис предоставляет возможность выписывать счета, накладные, акты, счета-фактуры, а также анализировать состояние дел на основе денежных и товарных остатков.

Кроме того, «1С:БизнесСтарт» позволяет рассчитать зарплату сотрудников, отпускные и больничные. Здесь же можно рассчитать налог, чтобы подать налоговую отчетность по интернету. «1С:БизнесСтарт» рассчитан на работу с онлайн-кассами. Поддерживается интеграция с ЕГАИС, ГИСМ, ФГИC Меркурий.

Продукты Сбербанка для малого бизнеса

Как пояснил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов, совместная акция с «1С» — это еще один шаг в стратегии банка по развитию услуг для малого бизнеса. Напомним, в июне 2018 г. Сбербанк завершил формирование набора нефинансовых сервисов для малого и среднего бизнеса, состоящего из 24 услуг.

В системе представлены услуги «Гарантия расчетов», «Проверка контрагентов», «Отчетность для госорганов», «Таможенные платежи», «Выставление счетов», «Электронный документооборот (E-Invoicing)», «Конструктор документов», «Электронный архив», «Сайт для бизнеса», «Продвижение бизнеса онлайн», «Пульс рынка», CRM, Microsoft Office 365, «Школа бизнеса», «Моя бухгалтерия онлайн», «Моя бухгалтерия (аутсорсинг)», «Бухгалтерия для ИП», «Бизнес Аналитика», «Моя команда (аутсорсинг)», «Сервисы от 1С», «Моя торговля», «Платформа ОФД», «Онлайн-касса Эвотор» и «Онлайн-касса для интернет-магазина».

Доступ к экосистеме осуществляется через раздел «Продукты и услуги» новой версии интернет-банка «Сбербанк бизнес онлайн». Как сообщает банк, экосистема будет дополняться, но на данный момент она закрывает основные потребности бизнеса.