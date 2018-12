AT Consulting переживает резкий спад госзаказов

CNews узнал промежуточные итоги самого громкого ИТ-ареста года: после сделки со следствием владелец компании Сергей Шилов вышел из-под домашнего ареста на свободу под подписку о невыезде. Тем не менее уголовное дело нанесло значительный ущерб его бизнесу, значительно зависящем от госконтрактов: доходы AT Consulting от госсектора в 2018 г. упали в разы

«Успешно трудится на благо компании»

Арестованный в феврале 2018 г. владелец AT Consulting Сергей Шилов отпущен из-под домашнего ареста на свободу под подписку о невыезде. Об этом CNews сообщил источник, знакомый с ходом уголовного дела о хищениях на ИТ-системах МВД.

С 23 апреля 2018 г., когда Шилова выпустили из СИЗО под домашний арест, об изменении его меры пресечения не сообщалось.

Факт выхода Сергея Шилова из-под домашнего ареста не стали отрицать и в компании AT Consulting: «Сергей Шилов продолжает работать в AT Consulting, он успешно трудится на благо компании и ИТ-отрасли в целом. Все, что касается расследования правоохранительных органов мы не комментируем», — сказала CNews директор по маркетингу компании Виктория Плотинская.

Сергей Шилов является обвиняемым по делу о даче взятки, уголовные дела Нечаева, Шилова и Нащекина объединены в одно производство. Нечаев и Нащекин остаются под домашним арестом.

Как повлияло уголовное дело на дружбу с госструктурами

CNews заметил, что расследование, затронувшее AT Consulting, крайне негативно отразилось на коммерческих показателях компании.

Сергей Шилов, владелец AT Consulting

Шилов владеет головной структурой AT Consulting — АО «Группа эйти». По последним данным базы «Спарк», ему принадлежит половина компании, другая у его партнера Дмитрия Потапова. Cам Шилов в 2017 г. заявлял «Ведомостям», что он является мажоритарным владельцем компании. У АО четыре операционные «дочки», ООО: «Эйти консалтинг», «Эйти сервис» (эти две — основные), а также «Эйти Сибирь» и «МИТ-Центр».

Ежегодная суммарная выручка этих компаний до 2017 г. включительно составляла порядка 10-15 млрд руб. Однако в 2018 г. резко — в разы — сократились суммы получаемых ими госконтрактов. Если в 2015 г. их выручка составляла в сумме 6,2 млрд руб., в 2016 г. — 4,7 млрд руб., в 2017 г. — 4,4 млрд руб., то в 2018 г. лишь 0,8 млрд руб. Надо отметить, 2018 г. еще не закончился, но негативная динамика отчетливо заметна. Основные заказчики AT Consulting остались прежними: в их числе МВД, ВТБ, Сбербанк, «Ростелеком», но суммы их контрактов снизились. Некоторые не заключали с AT Consulting новых соглашений, например Россельхозбанк.

Если сотрудничество со следствием для Шилова завершится условным сроком, то судимость в таком случае будет снята после истечения одновременно назначаемого испытательного срока, который может быть короче срока условного лишения свободы. В ИТ-тендерах госструктур отсутствие судимостей у руководства фирм-претендентов часто можно встретить в числе критериев отбора подрядчиков. Впрочем, по данным ЕГРЮЛ, Шилов давно формально не возглавляет ни одну из перечисленных выше структур: он покинул официальные позиции гендиректора в АО «Группа эйти», ООО «Эйти консалтинг», ООО «Эйти сервис» еще в 2016-2017 гг. — тогда как раз начиналось расследование по уголовному делу в МВД.

Дело об ИТ-системе МВД

Расследование по делу о злоупотреблениях на ИТ-системе МВД началось в 2017 г., и Шилов долгое время оставался по нему свидетелем. Его задержали 28 февраля 2018 г. по подозрению в пособничестве руководителю НПО «Специальная техника и связь» МВД Андрею Нечаеву, который заказал у AT Consulting Шилова единую информационную систему для министерства. Нечаев арестован еще в октябре 2017 г. По данным следствия, Сергей Шилов спроектировал и смонтировал ИСОД и сдал ее неготовой в 2014 г., но уговорил Нечаева «за откат» оплатить работу (1,4 млрд руб.).

Шилов дал признательные показания и подтвердил, что Нечаев ранее работал в AT Consulting, и что Нечаев получил от него две крупные взятки на приёмку ИСОД, писал «Коммерсант». Кроме того, сообщалось, что Шилов рассказал силовикам о посреднике в общении с Нечаевым — Алексее Нащекине, бывшем топ-менеджере «Ростелекома» и совладельце компании «Национальные телематические системы» (участвовала в разработке системы «Платон» и Единого государственного реестра недвижимости).

Чем занимается AT Consulting

Компания AT Consulting была основана в 2001 г. Сергеем Шиловым. Ключевые направления деятельности — внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг. В 17 офисах в четырех странах мира компании занято более 2 тыс. ИТ-консультантов.

С госсектором AT Consulting начал работать в 2010 г., сформировав блок «электронное правительство». Первым ее клиентом на этом поле стал Росреестр, а через некоторое время компания стала известна как один из ключевых подрядчиков «Ростелекома» в проектах, связанных с инфраструктурой электронного правительства (оператор является единственным исполнителем Минкомсвязи по ее развитию и эксплуатации). Анализ контрактов AT Consulting показывает, что кроме «РТ лабс» и «Ростелекома» основным заказчиком работ для компании выступал Сбербанк. Гораздо реже AT Consulting получал заказы от Минкомсвязи, Росреестра, Лета банка, ВТБ.

В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» AT Consulting заняла 24 место с годовой выручкой 11,876 млрд руб. В 2015 г. в этом же рейтинге компания занимала 21 место с выручкой 12,292 млрд руб. В 2017 г. AT Consulting не вошла в рейтинг 100 крупнейших ИТ-компаний России.