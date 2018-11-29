«Яндекс.деньги» приставили к каждому пользователю личного финансового менеджера

Сервис «Яндекс.деньги» запустил финансового помощника, который контролирует, сколько пользователь потратил на те или иные покупки. Если сумма выше средней или выше значения, заданного пользователем, помощник предупреждает его о перерасходе средств.

Личный финансовый менеджер

В «Яндекс.деньгах» у пользователей появился личный финансовый менеджер — сервис аналитики, подключенный к приложению. Он анализирует, сколько денег пользователь тратит на те или иные покупки и предупреждает, если тот начинает расходовать слишком много.

«Яндекс» отмечает, что финансовый помощник относятся к сегменту PFM-услуг (personal finance management — в переводе с английского «управление личными финансами»). Компания утверждает, что на российском рынке электронных кошельков услуг такого рода ранее не предоставлялось.

Участие в создании помощника принимала американская компания Moven Enterprise, которая специализируется на финтехе. Компания была основана финансовым экспертом Бреттом Кингом (Brett King), автором книг о банкинге «Банк 2.0», «Банк 3.0», «Банк 4.0». По словам Кинга, сотрудничество «Яндекс.денег» и Moven расширит возможности пользователей по управлению деньгами в реальном времени.

Как это работает

При анализе трат финансовый помощник ориентируется на среднюю сумму, которую пользователь обычно расходует, например, на продукты или одежду. Если среднее значение превышено, владельцу кошелька поступает сигнал. Однако пользователь и сам может задать пороговую сумму, которую не хочет превышать. Как поясняют разработчики, цель финансового менеджера — сделать потребителей более внимательными к собственным тратам, что отличает продукт от аналогичных банковских сервисов.

Финансовый помощник ведет статистику расходов, которую может просмотреть пользователь

Для наблюдения за расходами менеджер делит их на 24 категории: «Авто», «Отдых», «Продукты», «Связь и ТВ», «Одежда», «Кафе» и т. д. При этом покупки, совершенные в одном магазине, пользователь может разнести по разным категориям. Например, если в одной точке были приобретены продукты питания и моющие средства, то их можно провести в приложении по категориям «Продукты» и «Дом и быт».

Помощник также ведет статистику расходов, которую пользователь может просмотреть, выбрав интересующий его период, например, прошедший день, месяц или год.

Что такое «Яндекс.деньги»

«Яндекс.деньги» — это сервис электронных платежей, с помощью которого можно расплатиться за товары и услуги, а также отправить и получить деньги. Каждый пользователь заводит в сервисе электронный кошелек, который необходимо идентифицировать, подтвердив свою личность. Гражданин России может пройти идентификацию бесплатно, если он при этом является клиентом Сбербанка. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга могут также пройти бесплатную идентификацию в офисе «Яндекса».

Сервис также выпускает пластиковые карты системы Mastercard. Несмотря на то, что карта и кошелек имеют разные номера, они обслуживают один и тот же счет. Картой можно расплачиваться за товары и услуги в любых точках, где принимается оплата банковскими картами. Снятие наличных возможно в банкоматах любых банков. Картой можно расплачиваться через системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Кроме того, «Яндекс.деньги» дает возможность оформить виртуальную карту, не имеющую физического пластикового воплощения. Такая карта позволяет совершать онлайн-платежи и бесконтактные платежи в системе MasterCard, однако не позволяет обналичить средства. Виртуальная карта оформляется бесплатно.

По состоянию на 2018 г., в «Яндекс.деньгах» насчитывается 46 млн кошельков, 800 тыс. пластиковых и 17 млн виртуальных карт. В 2017 г. через сервис проводили оплату 33% российских пользователей интернета, в 2018 г. их количество увеличилось до 48,5%.