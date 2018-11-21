Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для банков»

Согласно новому рейтингу, подготовленному исследовательской группой CNews Analytics в рамках обзора « ИТ в банках и страховых компаниях », доходы 50 крупнейших ИТ-компаний, работающих с предприятиями финансовой отрасли, в 2017 г. увеличились на 29%. Заказчики увеличивают бюджеты за счет создания «конвейеров» услуг для клиентов, инвестиций в обеспечение безопасности и соблюдения новых требований ЦБ РФ.

Рынок ИТ для банков вырос почти на треть

По итогам 2017 г. выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в финансовые организации увеличилась на 29% и составила ₽177,4 млрд, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга CNews Analytics. Таким образом, инвестиции в ИТ со стороны финансовых организаций растут второй год подряд (в 2016 г. рост совокупных показателей рейтинга составил 23%).

В пересчете на доллары США, рост совокупного показателя рейтинга оказался еще значительнее – поставки ИТ в финсектор превысили $3 млрд, что на 48% больше, чем годом ранее. Столь значительное увеличение было достигнуто за счет укрепления курса рубля. Тем менее, рынок по-прежнему не восстановился до уровня благополучных 2011–2014 гг, когда объем поставок достигал $3,2–$3,7 млрд.

Санация кредитных учреждений

Любопытно, что объем внедрений ИТ в финсекторе растет несмотря на сокращение числа действующих банков. В последние годы государственный регулятор занимался оздоровлением банковской отрасли, в результате чего за пять лет лицензии были отозваны почти у половины финансовых организаций: число банков сократилось почти в два раза с 956 (на 1 января 2017 г.) до 508 (на 1 октября 2018 г.). Кроме того, под государственное управление были временно переведены ряд крупнейших частных банков («Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк). Меры, предпринятые регулятором, приносят свои плоды. За последние полтора года активы банков увеличились с ₽80,1 трлн на 1 января 2017 г. до ₽88,7 трлн на 1 сентября 2018 г.

Динамика выручки крупнейших 50 поставщиков ИТ в финсектор согласно рейтингу CNews Analytics, в ₽млрд

Активнее других в ИТ-инфраструктуру инвестируют крупные государственные банки, занимающие доминирующее положение на рынке. По итогам 2017 г. выручка дочерних компаний «Сбербанк-технологии» и «Сбербанк-сервис» составила ₽30,3 млрд (+49%) и ₽7 млрд (+104%) соответственно. В свою очередь, объединенные расходы на ИТ банков ВТБ и ВТБ24 в 2017 г. составили ₽11,6 млрд. по сравнению с ₽18,8 млрд годом ранее. Снижение расходов связано с синергетическим эффектом от объединения двух организаций.

Современный банк – это ИТ-конвейер по выводу новых услуг

Главной точкой роста в поставках ИТ в финсектор являются инструменты для вывода новых продуктов. Консолидация банковского сектора, наблюдаемая сейчас на финансовом рынке, рождает спрос на высокопроизводительные решения. Рост конкуренции между банками заставляет их быстрее выводить услуги, чтобы привлечь новых клиентов и повысить лояльность уже существующих. Актуальной концепцией для банков является Timetomarket, когда готовый продукт до клиента доходит за короткие сроки.

«Численность населения увеличивается, общая экономическая ситуация улучшилась, россияне все более активно пользуется финансовыми услугами. А количество банков на текущий момент сократилось в 2 раза. Слияния и поглощения в сегменте крупных банков сегодня – норма. Более крупным игрокам рынка необходимы новые высокопроизводительные решения, как на прикладном уровне, так и на системно-аппаратном», – придерживается сходной точки зрения заместитель председателя правления ЦФТ Андрей Фомичев.