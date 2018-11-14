В России война за большие данные. Сотовые операторы отказываются делиться абонентскими базами с банками

«Мегафон» и эксперты программы «Цифровая экономика» раскритиковали законопроект о создании единой базы, через которую банки смогут получать данные о сотовых абонентах. Сотовые операторы не спешат делиться с банками своими абонентскими базами. Кроме того, критику вызывает намерение государства регулировать цену на доступ к этой базе.

Законопроект о единой базе данных сотовых абонентов подвергся критике

Законопроект о создании Единой информационной системы проверки сведений об абонентах (ЕИСПСА) подвергся критике со стороны сотовых операторов и экспертов программы «Цифровая экономика». Об этом стало в ходе прошедшей в Москве конференции «Кибербезопасность. Защита персональных данных».

Каким образом должна функционировать единая база данных сотовых абонентов

Данный законопроект в виде поправок в Закон «О связи», Закон «О противодействию отмыванию денег, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» и другие законы был внесен летом 2018 г. в Государственную думу. Его автором является председатель комитета по финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков.

Согласно документу, сотовые операторы должны будут подключить свои информационные системы к ЕИСПСА и по запросам пользователей данной базы передавать актуальные данные о своих абонентах: ФИО, паспортные данные, номера телефонов и данные о фактах подтверждения их соответствия. Также сотовые операторы должны будут передавать пользователям ЕИСПСА информацию о фактах замены их абонентами идентификационных модулей (SIM-карт), пользовательского оборудования и абонентских номеров.

Кроме того, через ЕИСПСА сотовые операторы будут передавать сведения о прекращении оказания услуг, расторжении абонентских договоров и установке абонентами услуг переадресации голосовых вызовов и SMS. Подключаться к ЕИСПСА смогут банки, кредитные организации, платежные системы, операторы платежной инфраструктуры, небанковские финансовые организации и другие структуры, список которых установит правительство.

«Мегафон» и эксперты «Цифровой экономики» раскритиковали законопроект

о создании единой базы, через которую банки смогут получать данные о сотовых абонентах

Со своей стороны, коллекторы, действующие по поручению банков и кредитных организаций, смогут обращаться по сотовым номерам должников только после подтверждения соответствия информации об их владельцах череp ЕИСПСА.

Противодействие мошенничеству с SIM-картами

Оператора ЕИСПСА установит правительство. В случае принятия законопроекта оператором базы данных, скорее всего, станет госпредприятие «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС), находящееся в ведении Россвязи и являющееся оператором базы данных перенесенных сотовых номеров. Правительство будет утверждать тарифы на подключение банков и других организаций к ЕИСПСА.

Смысл законопроекта состоит в противодействии мошенническим схемам на финансовом рынке. Сейчас недобросовестные граждане могут приобрести SIM-карты без предъявления паспорта. Кроме того, сотовые операторы «выбрасывают» в продажу «токсичные SIM-карты», ранее оформленные на других лиц. Принятие законопроекта должно избавить граждан от назойливых звонков и сообщений от коллекторов по взысканию кредитов, которые они не брали, но которые оформлены на их номера.

Почему «Мегафону» не нравится идея делиться данными с банками

Руководитель по взаимодействию с органами исполнительной власти «Мегафона» Никита Данилов говорит, что законопроект предполагает предоставление банкам доступа к информации о сотовых абонентах в одностороннем порядке. При этом возникнет риск отсутствия защиты передаваемой информации.

Кроме того, топ-менеджеру «Мегафона» не нравится сама идея государства регулировать тарифы на доступ к ЕИСПСА. По словам Данилова, в условиях рыночной экономики государство должно регулировать тарифы только естественных монополий.

Единая база данных сотовых абонентов приведет к рискам мошенничества

Со своей стороны, рабочая группа программы «Цифровая экономика» по направлению «Нормативное регулирование» также подготовила отрицательный отзыв на данный законопроект. Об этом рассказал руководитель данного направления Дмитрий Тер-Степанов.

Согласно отзыву (его текст имеется в распоряжении CNews), исторически большая населения добросовестно использует сотовые номера, которые зарегистрированы на других лиц. Одноименная организация учета пользователей у абонентов-физических лиц невозможна и в массовом масштабе несет значительные угрозы для бизнеса сотовых операторов и банков: риск негативного клиентского опыта, риск передачи банковской тайны неклиенту, риск фрода (мошенничества) на основе получения идентификационной информации другого человека и т.д

Другая проблема, на которую указывают авторы документа, это возможные злоупотребления со стороны пользователей системы, которые путем направления множественных запросов могут дополнять собранные из открытых источников сведения о клиентах, накапливать сведения и создавать свои собственные базы данных. Это противоречит целям проекта - противодействию мошенническим действиям.

В отзыве на законопроект говорится и о ряде других нареканий. Авторы отзыва считают нецелесообразным создавать дополнительную систему вместо того, чтобы развивать, например, СМЭВ (Систему межведомственного электронного взаимодействия). Установление обязанности для банков по использованию ЕИСПСА безосновательно уменьшает количество возможных вариантов взаимодействия банков со своими клиентами, а обязанность по проверке факта принадлежности мобильного номера создает дополнительную нагрузку для сервисов, использующих при взаимодействии с клиентами упрощенную идентификацию.

Еще одна причина для недовольства сотовых операторов

Руководитель проекта IDX Светлана Белова считает, что существует более простая схема решения проблемы: банк на основании договора передает оператору связи абонентский номер клиента с запросом о статусе обслуживания на указанном номере. Затем оператор связи проверяет статус и передает информацию банку. В этом случае не требуется передача баз данных и перестройка ИТ-системы.

«Законопроект невыгоден сотовым компаниям еще и потому, что некоторые банки уже стали операторами мобильной связи, - считает Белова. - Фактически сотовые компании призывают сдавать свои базы клиентов конкурентам».