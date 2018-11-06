8 ноября 2018 г. в Москве CNews Forum традиционно соберет ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти. На пленарной сессии выступят эксперты мирового уровня, топ-менеджеры российских и зарубежных ИТ-компаний.

ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018

8 ноября 2018 г. в Москве CNews Forum традиционно соберет ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти. На пленарной сессии выступят эксперты мирового уровня, топ-менеджеры российских и зарубежных ИТ-компаний.

Неизменное место встречи ИТ-профессионалов

Ведущая независимая площадка России для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти CNews Forum в 2018 г. будет организована уже в одиннадцатый раз. Программа мероприятия, как всегда будет насыщенной и представительной.

В 2017 г. CNews Forum собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций.

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили свыше 60 организаций.

Как прошел CNews Forum 2017

Регистрация участников на CNews Forum 2018 продолжается (зарегистрироваться сейчас).



Программа CNews Forum 2018, не отступая от своих традиций, разделится на две основных части: в первой состоится пленарное заседание, во второй делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Безопасность», «Розница», «Банки», «Business Intelligence и большие данные», «Фарминдустрия», а также «Облачные технологии».

CNews Forum с каждым годом становится популярнее

В рамках форума также пройдет церемония награждения CNews Awards, призванная отмечать максимально результативные и эффективные достижения в области ИТ за прошедший год. Выбрать победителя можно будет путем онлайн-голосования прямо во время мероприятия.

На пленарном заседании CNews Forum 2018 выступят выступят эксперты мирового уровня, топ-менеджеры российских и зарубежных ИТ-компаний.

Вице-президент по облачным сервисам IBM Европа Яссер Эйсса

Тема доклада Яссера Эйссы: «Сервисы для бизнеса из IBM Cloud».

Президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе

Выступление Йохана Вандерплаетсе будет посвящено будущему цифровой экономики.

Директор по продажам Unify в России и странах СНГ Сергей Размахаев

Доклад Сергея Размахаева носит название «Бизнес-коммуникации на стыке революций».

Директор по ERP-решениям компании «1С» Алексей Нестеров

Тема доклада Алексея Нестерова: «Практика цифровой трансформации бизнеса. Интеграция технологий Индустрии 4.0 в корпоративные системы управления».

Директор по развитию бизнеса «Синимекс» Илья Фридман

Выступление Ильи Фридмана называется «Цифровая трансформация: взгляд снизу».

Заместитель гендиректора группы компаний «Программный Продукт» Тимур Аитов

Тимур Аитов расскажет об умном городе в модели цифровой экономики.

Заместитель гендиректора, руководитель направления AR,«Инлайн груп» Игорь Гулянский

Выступление Игоря Гулянского называется «Вспомогательная реальность как новый способ повышения эффективности бизнес-процессов на базе платформы "ИКСАР" ("XR")».

Кто еще подтвердил участие в форуме

В основной части и на секциях на CNews Forum 2018 также ожидаются выступления других топовых представителей российского ИТ-отрасли, среди которых Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку; Евгений Чаркин, директор по ИТ в РЖД; Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и ИТ в МТС; Михаил Хасин, старший управляющий директор Сбербанка; Глеб Лигачев, директор по ИТ в СО ЕЭС; Андрей Попов, руководитель дирекции информационных технологий, Райффайзенбанке; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям «Евразхолдинг»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Роман Шмаков, вице-президент подразделения IT Division, Schneider Electric; Илья Фридман, директор по развитию бизнеса, «Синимекс»; Тимур Аитов, заместитель генерального директора ГК «Программный Продукт»; Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям СПАО «Ингосстрах»; Игорь Гулянский, заместитель генерального директора, руководитель направления AR, «Инлайн груп»; Кирилл Меньшов, вице-президент по ИТ, «Ростелеком»; Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ в Х5 Retail Group; Тариэл Бокучава, директор по ИТ в «О’кей»; Всеволод Кузьмич, директор по ИТ в «Ленте»; Сергей Размахаев, директор по продажам Unify в России и странах СНГ; Денис Сотин, член правления, директор по информационным технологиям, Росбанк; Илья Кучугин, директор блока ИТ, банк «Зенит»; Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow; Владислав Беляев, директор по ИТ в ГК «Черкизово»; Антон Суворов, вице-президент дирекции ИТ Московского кредитного банка; Михаил Потапкин, ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company; Дмитрий Плахов, руководитель разработки АО «Сбербанк-Технологии».