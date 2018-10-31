Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку

Ведущая независимая площадка России для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти CNews Forum в 2018 г. будет организована уже в одиннадцатый раз. Программа мероприятия, как всегда будет насыщенной и представительной.

В 2017 г. CNews Forum собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций.

Программа CNews Forum 2018, не отступая от своих традиций, разделится на две основных части: в первой состоится пленарное заседание, во второй делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Безопасность», «Розница», «Банки», «Business Intelligence и большие данные», «Фарминдустрия», а также «Облачные технологии».

Регистрация участников на CNews Forum 2018 продолжается (зарегистрироваться сейчас).



В этом году ожидаются выступления топовых представителей российского рынка, среди которых: Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку; Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД; Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и информационным технологиям, МТС; Максим Белоусов, заместитель председателя правления, банк «Уралсиб»; Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ, Х5 Retail Group; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Герман Эпштейн, CIO, «Балтика»; Михаил Потапкин, ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий «ТК «Мегаполис»; Всеволод Кузьмич, директор по информационным технологиям, «Лента»; Андрей Попов, руководитель дирекции информационных технологий, Райффайзенбанк; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям ЕвразХолдинг; Анатолий Ушаков, директор по информационным технологиям АО «Трансмашхолдинг»; Тариэл Бокучава, директор по информационным технологиям, «О’кей»; Сергей Сергеев, директор по информационным технологиям компании «М.Видео»; Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям СПАО «Ингосстрах»; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Владимир Чибисов, директор по информационным технологиям, МХК «Еврохим»; Владислав Беляев, директор по ИТ, ГК «Черкизово»; Антон Суворов, вице-президент дирекции информационных технологий Московского кредитного банка; Кирилл Меньшов, вице-президент по ИТ, «Ростелеком»; Илья Кучугин, директор блока ИТ, банк «Зенит»; Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow; Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк; Тимур Самедов, ИТ-директор, банк «ДельтаКредит»; Максим Таланов, ИТ-директор, Melon Fashion Group.

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД

Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и информационным технологиям, МТС

Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии

Регистрация на CNews FORUM 2018 продолжается!

Войти в историю главного ИТ-события года можно прямо сейчас.

Подробное описание и анкета для регистрации доступны на сайте.