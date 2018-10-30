IBM проведет бесплатный мастер-класс на CNews FORUM 2018

8 ноября 2018г. в рамках CNews FORUM 2018, состоится практический мастер-класс «Знакомство с возможностями анализа видеопотока с помощью IBM Power AI Vision».

Решение позволяет с помощью средств видеонаблюдения анализировать потоковый видеоряд и с помощью обучающихся моделей выявлять, анализировать и информировать о признаках нарушения порядка или техники безопасности, анализировать видеоряд согласно требуемым критериям с мгновенной демонстрацией результатов анализа.

CNews Forum с каждым годом становится популярнее

В ходе сессии, под руководством экспертов IBM Lab Services, участники смогут ознакомиться с работой решения IBM Power AI Visoin в действии. В ходе самостоятельной работы участники создадут репозитарий изображений, обучат нейронную сеть идентифицировать заданные критерии в изображениях (например, люди одетые в джинсы и др.) и проанализировать результат, согласно заданным критериям с последующей визуализацией в графическом интерфейсе.

Расписание практического семинара IBM:

15.30-15.50 - Регистрация участников и распределение по группам.

15.50 - 16.00 - Вступительное слово и описание практической работы, знакомство с процессом организации и проведения практического семинара.

16.00-16.20 - Краткое введение и обзор решения IBM Power AI Vision.

16.20 - 18.30 - Выполнение практических работ в группах за ноутбуками.

18.30 - 19.00 - Демонстрация результатов и обсуждение итогов.

К участию приглашаются: технические эксперты, специалисты по Data Science, разработчики, специалисты по разработке и обеспечению облачных сервисов, ИТ специалисты.

По вопросам участия обращайтесь к Татьяне Крестьяновой, +7 (495) 363-11-11 доб. 1252, tkrestyanova@cnews.ru.

Регистрация для участия в мастер-классе: