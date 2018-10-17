Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире

Международная исследовательская и консалтинговая компания IDC включила представителей отечественного ИТ-бизнеса – «Диасофт», Luxoft и «БПЦ банковские технологии» – в список 100 крупнейших финтех-компаний мира.

Отечественные финтех-компании – в числе лучших

Сразу три российских разработчика решений для финансовой отрасли вошли в сотню крупнейших мировых провайдеров финансовых технологий и услуг в рейтинге IDC FinTech Top 100 Ranking 2018. В числе лидеров в сфере финтеха оказались «Диасофт», Luxoft и «БПЦ банковские технологии».

В 15 ежегодном рейтинге IDC FinTech представлен список Топ-100 ведущих поставщиков в мире, ранжируемых по величине доходов от поставки оборудования, ПО и услуг финансовым организациям в 2017 г. По правилам составления рейтинга, выручка участников как минимум на треть должна формироваться за счет продажи решений для финансового сектора.

Российские лауреаты

Наилучший результат среди отечественных компаний продемонстрировал Luxoft, как и в 2017 г. занявший 40 место в рейтинге.

Luxoft, основанный в Москве в 2000 г., на сегодняшний день базируется в Цуге (Швейцария) и занимается разработкой программного обеспечения на заказ, а также экспортом ИТ-услуг. По итогам 2017 г. компания с совокупной выручкой свыше 45,8 млрд руб. заняла шестое место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews, таким образом улучшив показатель 2016 г. на одну позицию.

Luxoft, «Диасофт», «БПЦ Банковские технологиии» – среди самых крупных финтех-компаний мира

В 2017 г. именно Luxoft выступил вендором проекта ГАУСС по внедрению в банке ВТБ инструментов больших данных на платформе Hadoop с использованием технологий обработки данных Apache Spark и Apache Zeppelin.

На 89 месте в рейтинге IDC оказалась компания «Диасофт», поставщик ИТ-решений для различных направлений бизнеса кредитно-финансовых организаций, поднявшийся с 93 строчки IDC FinTech 2017. «Диасофт» занимается разработкой и внедрением интеграционных решений, информационно-аналитических систем управления бизнесом финансовых структур. Компания осуществляет деятельность на рынке автоматизации финансовых институтов с 1991 г. По итогам 2017 г. заняла восьмое место в таблице «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России 2017» рейтинга CNews Analytics, поднявшись на две ступени в сравнении с результатом 2016 г. Выручка компании по проектам аналитики данных в 2017 г. составила свыше 365 млн руб.

Из недавних достижений «Диасофта» – участие в трансформации ИТ-архитектуры банка «Оранжевый» и развертывание новой цифровой фронт-офисной платформы индонезийского банка BTPN на базе комплекса продуктов Flextera.

Структура с российскими корнями «БПЦ банковские технологии», не попавшая в рейтинг IDC годом ранее, в актуальной версии застолбила за собой 93 позицию. Компания, специализирующаяся в области разработки и поставки технологических решений для автоматизации розничной финансовой деятельности, прежде всего известна благодаря своему продукту Smartvista – единой платформе для электронного бизнеса и процессинга пластиковых карт, выведенной на рынок в 2000 г. Решение было использовано при создании национальной платежной системы Эфиопии EthSwitch S.C., а также при модернизации инфраструктуры Oman Arab Bank.

Лидеры рейтинга

Пятерка лидеров рейтинга IDC FinTech за прошедший год не претерпела существенных изменений. Ведущие позиции в 2018 г. удерживают компании из США и Индии.

Пальма первенства по-прежнему принадлежит американской FIS (Флорида). На втором месте вновь оказалась индийская Tata Consultancy Services (дочерняя компания конгломерата Tata Group, Мумбаи). На третьей и четвертой строчках расположились еще две американские финтех-компании – Fiserv из Висконсина и Cognizant из Нью-Джерси.

Замыкает Топ-5 Infosys (Бангалор, Индия), вытеснившая токийскую NTT Data, «дочку» Nippon Telegraph and Telephone, в 2018 г. вовсе не попавшую в число участников рейтинга.