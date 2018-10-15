Сбербанк, «Яндекс» и Visa выпустили бесплатную банковскую карту

Сбербанк с Visa и «Яндексом» выпустили карту без пластикового носителя, но при этом и без ограничений, которые налагаются на виртуальные карты — ею можно расплачиваться в обычных магазинах с помощью смартфона. Владельцем карты полагается ряд привилегий от «Яндекса» и Visa.

Карта без ограничений

Сбербанк вместе с Visa и в партнерстве с «Яндексом» создали для своих клиентов банковскую карту, у которой нет пластикового носителя. Как сообщают авторы проекта, это полнофункциональная дебетовая карта. Заказать ее можно с 15 октября 2018 г. через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», процедура заказа занимает около минуты. Выпуск и обслуживание карты бесплатны для клиента.

По словам Светланы Кирсановой, директора дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка, у карты нет ограничений, которые обычно налагаются на виртуальные карты — ею можно расплачиваться не только в интернете, но и в обычных магазинах, используя смартфон.

Выпуск карты происходит мгновенно, ее реквизиты сразу появляются в приложении. Код безопасности, необходимый для оплаты покупок в интернете, клиент получает в SMS-сообщении. Добавить карту в мобильное устройство для бесконтактной оплаты с помощью Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay владелец может сразу после ее выпуска.

Привилегии от «Яндекса» и Visa

Как пояснила Кирсанова, оплачивая покупки с помощью карты, ее владелец может получить доступ к сервисам, входящим в состав подписки «Яндекс.Плюс» — например, к бесплатной доставке на маркетплейсе «Беру». В состав «Яндекс.Плюс» входят скидки и возможность пользоваться полной функциональностью сервисов «Такси», «Музыка», «Драйв», «Диск», «Беру» и «Кинопоиск». Чтобы получить подписку, по карте ежемесячно нужно проводить покупки на сумму от 20 тыс. руб. — в этом случае Сбербанк оплатит подписку вместо клиента.

Сбербанк, Visa и «Яндекс» выпустили полнофункциональную карту без пластикового носителя

Со своей стороны Visa предоставляет владельцу карты скидку в 50% на подписку в онлайн-кинотеатрах Amediateka и Okko, 15 тыс. бонусов «Вкусомании» за покупки в сети супермаркетов «Азбука вкуса» на сумму от 5 тыс. руб. и семь дней в год бесплатного доступа в интернет в роуминге за границей.

Карты в «Яндекс.Деньгах»

Напомним, Сбербанк сотрудничает с «Яндексом» по вопросам обслуживания собственных карт сервиса «Яндекс.Деньги». Идентифицировать цифровой кошелек в «Деньгах» гражданин России может бесплатно, если он при этом является клиентом Сбербанка и использует приложение «Мобильный банк» с опцией «Быстрый платеж». Пластиковая карта и кошелек «Яндекс.Деньги» — это дополняющие друг друга инструменты. Несмотря на то, что они имеют разные номера, они обслуживают один и тот же счет.

«Яндекс.Деньги» дает возможность также оформить виртуальную карту, не имеющую физического пластикового воплощения. Такая карта позволяет совершать онлайн-платежи и бесконтактные платежи в системе MasterCard, но у нее есть ограничения — она не позволяет обналичить средства. Виртуальная карта оформляется бесплатно.

Оформление пластиковой карты в «Деньгах» платное. Именную пластиковую карту можно заказать на сайте проекта. Она придет по почте или будет доставлена курьером. Стоимость такой карты составляет 200 руб. за 3 года использования, в случае курьерской доставки — 400 руб. Стоимость неименной карты составляет 100 руб., ее можно приобрести в офисах «Яндекса» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.