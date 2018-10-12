«Сбербанк лизинг» отказался от «Битрикс» в пользу bpm’online

«Сбербанк лизинг» привлек специалистов «Норбит» и M-Systems к работам по развертыванию и интеграции с информационными системами компании отечественной бизнес-платформы Terrasoft bpm’online. Стоимость проекта – свыше 40 миллионов рублей. Систему планируют запустить в феврале 2019 г.

Растущий бизнес требует модернизации ИТ-систем

Как стало известно CNews, «Сбербанк лизинг» работает над проектом по внедрению bpm’online, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), разрабатываемой российской компанией Terrasoft.

Используемая в настоящее время CRM-система «1С-Битрикс» была внедрена около 10 лет назад. За это время объемы бизнеса и клиентская база «Сбербанк лизинга» значительно выросли.

Перед компанией стояли и стоят задачи по ее дальнейшему развитию – в том числе созданию новых продуктов (например, операционного лизинга). В «Сбербанк лизинге» посчитали, что для решения этих задач необходима новая CRM-система, которая способна реализовать функциональность планирования продаж, управления продуктами и услугами, реализации таргетированных кампаний продаж и омниканальности.

Как в «Сбербанк лизинге» CRM выбирали

Проведенный анализ рынка показал проектной команде, что при всем многообразии доступных CRM-систем, полноценно реализовать потребности компании было возможно с помощью трех платформ: Terrasoft bpm’online, Microsoft Dynamics и Oracle Siebel.

В «Сбербанк лизинге» сделали выбор исходя из функционального соответствия системы поставленным задачам, ее стоимости и степени локализации — в компании были готовы отдать предпочтение отечественному решению. Кроме того, облачные сервисы не рассматривались вовсе – по решению проектной команды система должна быть развернута на физической инфраструктуре.

«Сбербанк лизинг» планирует завершить основную стадию проекта по миграции на платформу Terrasoft в 2019 году

В ходе оценки «дочка» Сбербанка отказалась от предложения Oracle, как наиболее дорогого по совокупной стоимости владения системой. Оставшиеся Microsoft и Terrasoft по многим параметрам, включая стоимость, были близки друг к другу, но одним из достоинств, выделявших решение Terrasoft на фоне конкурента, стал ее «российский паспорт».

Окончательный выбор в пользу российского решения был сделан после того, как стало понятно, что помимо функциональности CRM на платформе Terrasoft bpm’online возможно также создание высокопроизводительной и гибкой платформы для взаимодействия с клиентами, партнерами и поставщиками. Подобный подход сулил «Сбербанк лизингу» определенные преимущества, что, с учетом наличия релевантного опыта, а также гибкого подхода к ценообразованию определило выбор в пользу решения Terrasoft.

О процессе внедрения

В «Сбербанк лизинге» говорят, что в реализации ИТ-проектов предпочитают придерживаться принципа максимальной локализации разработки, поэтому стараются формировать команду из числа штатных сотрудников управления информационных технологий и других подразделений компании.

В случае с внедрением продукта Terrasoft предстояло работать с новой и малознакомой команде системой. В компании решили, что своих компетенций будет недостаточно, особенно на первых этапах внедрения.

Поэтому в соответствии с корпоративной процедурой и законом 223-ФЗ, был проведен конкурс на площадке «Сбербанк-АСТ», по итогам которого было получено достаточно большое количество заявок. Исходя из показателей опыта, уровня компетенций и ценового предложения, выбор пал на компании «Норбит» и M-Systems, которые и начали работу по внедрению платформы.

Как пояснили CNews в «Сбербанк лизинге», дополнительная и очень важная задача для компании заключается в том, чтобы в ходе проекта сформировать собственную компетенцию разработки на внедряемой платформе. Обучение и начальную подготовку специалисты проходят в академии Terrasoft, а работа в Agile-команде с коллегами из «Норбит» и M-Systems позволит им приобрести необходимую практику.

В целом над реализацией проекта работает большая команда, разбитая для более качественного управления на несколько подкоманд. Общая численность специалистов, задействованных в проекте, включая сотрудников управления ИТ «Сбербанк лизинга», коллег из других подразделений, а также представителей «Норбит» и M-Systems – около 20 человек.

Новая CRM будет развернута на физических мощностях «Сбербанк лизинга», расположенных в ЦОДе Сбербанка «Южный порт». В компании считают, что обладают достаточной физической инфраструктурой для реализации проекта – каких-либо дополнительных закупок оборудования для развертывания системы не требуется.

Завершение основной стадии проекта запланировано на I квартал 2019 г. Запуск системы предполагается осуществить в конце февраля 2019 г.

В «Сбербанк лизинге» уверяют, что на этом развитие системы, не прекратится, в дальнейшем ее усовершенствование планируется осуществлять преимущественно собственными силами.

Установленная по итогам конкурса полная стоимость проекта по внедрению CRM-системы на платформе Terrasoft, ее интеграция с другими системами «Сбербанк лизинга» и Сбербанка составляет чуть более 40 млн руб.

Другие цифровые проекты компании

Проект внедрения фронтальной системы CRM на платформе Terrasoft является важным элементом программы Digital, которая реализуется «Сбербанк лизингом». Помимо создания фронтальной и CRM систем на платформе Terrasoft, реализуется ряд других инициатив, направленных на обеспечение технологической и финансовой доступности лизинговых услуг для клиента.

Среди основных инициатив в компании выделяют создание и развитие мобильного приложения, доступного клиентам в Appstore и Google Play, интеграцию с системами Сбербанка. Прежде всего, это касается корпоративной платформы «Сбербанк бизнес онлайн». Кроме того, ведется работа над модернизацией ERP-системы, которая сегодня функционирует на платформе Microsoft Dynamics Navision 2009. В планах – перевод учетной функциональности на новую платформу Microsoft Dynamics NAV 2018.

Также обсуждается ряд инициатив, связанных с дальнейшим развитием функциональности управления операционными и финансовыми процессами.

На завершающей стадии находится процесс внедрения программного продукта SAP Success Factors, который автоматизирует ключевые HR-процессы – управление карьерой, подбор и обучение персонала.

О проекте E-leasing

В конце 2017 г. «Сбербанк лизинг» запустил сервис юридически значимого электронного документооборота E-leasing, бесплатно предоставляемый клиентам и партнерам компании при наличии квалифицированной электронной подписи по модели SaaS (Software as a Service – «программное обеспечение как услуга»). В ходе предварительного комплексного исследования более 65% действующих клиентов компании подтвердили востребованность такой системы.

Разработку сервиса поручили ИТ-компании «Корус консалтинг СНГ», входящей в группу «Сбербанк».

Как подчеркнули в «Сбербанк лизинге», решение не потребовало существенных инвестиций, поскольку «Корус» использовал уже имеющиеся наработки: на разработку ушло «всего несколько миллионов рублей». Предполагается, что технология окупится в кратчайшие сроки.

Главным преимуществом нового сервиса в «Сбербанк лизинге» тогда назвали возможность полностью отказаться от бумажного документооборота и подписывать договоры онлайн, вне зависимости от расстояния между контрагентами, вида их деятельности и масштабов бизнеса, при этом добиваясь сокращения операционных расходов и снижения риска утери документов.

В январе 2018 г. «Сбербанк лизинг» совместно со Сбербанком реализовали первую крупную сделку полностью через систему электронного документооборота, от сбора документов до подписания договоров. В рамках сделки «Росдорстрой» получил в лизинг дорожно-уборочную технику на сумму более чем 320 млн руб.

В дальнейшем E-leasing послужит основой для полного перехода «Сбербанк лизинга» на электронный документооборот в рамках государственной программы «Информационное общество».