Эксперты — о накопленном опыте автоматизации расчетов по МСФО 9

Новая модель по обесценению в соответствии с МСФО 9 направлена на преодоление несостоятельности модели понесенных убытков и также имеет цель устранить существовавшие ранее сложности, которые возникали в результате возможности использовать несколько подходов для оценки убытков от обесценения.

Цель новой модели МСФО 9 (ожидаемых кредитных убытков) — предоставить пользователям финансовой отчетности соответствующую информацию о размерах, сроках и неопределенностях будущих денежных потоков, отчитывающейся компании.

Группа компаний «Финист-софт», имея за плечами более восьми лет опыта в автоматизации расчетов по МСФО 39, а с ноября 2017 и заказы на внедрение отдельной системы по МСФО 9, с уверенностью может констатировать, что, не смотря на кажущуюся простоту общих описаний МСФО 9, задача по внедрению требований МСФО 9 является крайне сложной.

Говорит генеральный директор НПК «Финист-софт» Леонид Рубиновский.

Обладая портфелем из 42 проектов в банках РФ по автоматизации расчетов МСФО 9, представляется возможным сделать вывод о следующих сложностях.

Первое. Задача по внедрению требований МСФО 9 должна решаться с точки зрения аналитики, рисков и методологии банка. Проблема сопоставления разработанной методологии МСФО 9 и предлагаемой автоматизации должна быть решена в первую очередь.

Второе. Требования законодательства распространяются только на необходимость отражения сумм корректировок на балансе банка, и многие кредитные организации опрометчиво рассчитывают, что стандартных обновлений их учетных систем будет достаточно, поэтому большинство кредитных организаций, отказавшихся от полноценных систем расчетов по МСФО 9 находятся в зоне риска.

Рассмотрим каждый из вопросов отдельно

Большинство поставщиков ИТ решают задачу МСФО 9 с точки зрения учетной системы (АБС), а именно, плана счетов и бухгалтерского учета. Вместе с тем, задача должна решаться с точки зрения аналитики, рисков, методологии. В задачи АБС не входит аналитический функционал, расчет МСФО 9 — это задача других ИТ-продуктов, не предназначенных для учета, — хранилища данных.

Корреляция методики банка с предлагаемой системой автоматизации крайне важна, поскольку каждый из поставщиков трактует и без того общие требования МСФО 9 по-своему. Зачастую расхождения касаются базовых алгоритмов расчетов РПС, ЭПС и, самое главное, резервов. Выбрав решение по автоматизации МСФО 9 без детального анализа заложенных в нем алгоритмов расчета, существует вероятность получить слишком высокий уровень резервирования.

К росту объема резервов приводят:





новые требования, а именно, создание резервов по портфелям, ранее не резервируемых

расчет ожидаемого убытка на весь срок жизни для активов с высоким кредитным риском

создание резервов по внебалансовым позициям

влияние ожидаемых макроэкономических событий

учет нескольких сценариев, в том числе стрессовых, при расчете резервов на индивидуальной основе





Исходя из перечисленного, мы рекомендуем обращать внимание на наличие у поставщиков учетных банковских систем (АБС) квалифицированных методологов, иначе существует риск, что решение, созданное сугубо ИТ-специалистами, окажет крайне негативный эффект на экономические показатели банка. Вместе с тем, мы советуем делать выбор в пользу того или иного поставщика расчетов по МСФО 9 только после качественного анализа степени готовности предлагаемого ИТ-решения с использованием тест-кейсов.

Главное не попасться на удочку «бренда» и «обещаний», так как за оставшиеся несколько месяцев разработать полноценное решение, учитывающее все тонкости методологического характера МСФО 9, практически невозможно. При этом важно понимать, что учетная система АБС не предназначена для расчетов по МСФО 9.

Говорит генеральный конструктор НПК «Финист-софт» Вадим Фролов.

Надо воспринимать переход на МСФО 9 не как ИТ-проект, а как методологический «кастомизируемый под клиента» проект без дорогостоящего изменения ИТ-ландшафта. Во многих случаях проект является уникальным для каждого клиента из-за особенностей подходов и структуры портфелей активов. Также актуальной является проблема закрытия дня и своевременного отражения корректировок в бухгалтерском балансе, так как, например, в крупных банках сложность бизнес-процессов и ИТ-архитектура порождают множество интеграций.

Относительно второго вопроса об объемах работ по автоматизации хотелось бы отметить следующее.

Изменения, которые придется внедрить для соответствия МСФО 9, глубоко проникают в правила учета и становятся критическими сервисами, реализация которых требует особого подхода.





первоначальная классификация (срок — до 1 января 2019 г.) — аналитическая задача, использующая данные всего портфеля банка

ежедневная классификация новых и переклассификация существующих сделок (ежедневно с 1 января 2019 г.) — аналитическая задача для всех новых сделок и сделок с существенным изменением условий

первоначальная оценка активов и обязательств (срок — до 1 января 2019 г.) — аналитическая задача по расчету справедливой стоимости инструмента на базе выполненной классификации; расчет для всего банковского портфеля; учетная задача — первичная постановка инструментов на учет

ежедневная оценка активов и обязательств (ежедневно с 1 января 2019 г.) — аналитическая задача по расчету справедливой стоимости инструмента на базе выполненной классификации; расчет для новых сделок, сделок с движением или изменением условий, а также при их выбытии; учетная задача — первичная постановка инструментов на учет для новых сделок, перерасчет стоимости активов и обязательств, при досрочном погашении, выбытие при завершении срока действия договора или продажи, ежемесячная переоценка амортизированной и справедливой стоимости по всему портфелю

первоначальный расчет и постановка на учет резервов по МСФО 9 (срок — до 1 января 2019 г.) — аналитическая задача по расчету ожидаемых кредитных потерь для каждого договора с учетом планового графика платежей; применение корректировок на макроэкономическую ситуацию; расчет для всего банковского портфеля; учетная задача — первичная корректировка резервов

ежедневный перерасчет резервов по МСФО 9 (срок — до 1 января 2019 г.) — аналитическая задача по расчету ожидаемых кредитных потерь для новых договоров, при изменении условий по договору, возникновении риск-события по договору, при переходе по стадиям обесценения (корзинам); учетная задача — учет резерва при постановке на учет, перерасчет резервов при изменении условий договора (риски события — переход по стадиям, изменение макроэкономической ситуации)

ежедневный контроль условий перехода по стадиям обесценения





Анализируя этот перечень, несложно предположить, что реализация в Excel невозможна или потребует ежедневного кропотливого ручного труда, который неминуемо многократно увеличит операционные риски. Сам подход, заложенный в стандарте МСФО 9, предполагает большое количество аналитических вычислений в сжатые сроки. При этом база для таких расчетов основывается на управленческой отчетности, получаемой, как правило, вне учетной системы (АБС).

Таким образом, целесообразное решение — использование специализированной системы, непосредственно предназначенной только для МСФО 9 или системы, созданной силами самой кредитной организации в строгом соответствии с разработанной методикой.

Именно по этим причинам, мы со своей стороны считаем, что подход, заключающийся в создании выделенного хранилища данных наиболее подходящий и особенно актуален для банков, у которых несколько АБС и не монолитный ИТ-ландшафт.

Подведем итоги

Говорит директор по продажам «Финист-софт» Олег Тихонов.

Хотелось бы еще раз обратить внимание, что переход на МСФО 9 в большей степени задача отдельной аналитической системы, а не бухгалтерской АБС.

Также важно предоставлять банку комплексное решения, а именно:





методологию автоматизацию интеграцию с текущими ИТ-системами банка запуск и расчет необходимых расчетов до величин, подходящих и устраивающих конкретные банки, а не просто «новую версию программы» с несколькими новыми настройками и патчами





В настоящий момент мы реализуем проекты в банках, где используется АБС одного из бывших лидеров рынка банковского ПО и понимаем, что текущий вендор ПО может лишь автоматизировать бухгалтерский учет, а не решать сложные аналитические задачи, а страдает кредитная организация.

Наша компания «Финист-софт» с ноября 2017 г. предлагает своим клиентам уже полностью готовое программное решение по автоматизации МСФО 9, которое может быть полностью настроено специально под методологию банка или обогащено уже разработанной совместно с партнерами компании методологией по МСФО 9.