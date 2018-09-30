«Яндекс» ради сделки со Сбербанком уступил права на домены и ПО

Компания «Яндекс» в рамках сделки по созданию совместного предприятия со Сбербанком для управления агрегатором «Яндекс.маркет» передала данному предприятию права на ряд доменных имен и ПО «Советник» для автоматического информирования покупателей о наиболее выгодных ценах на товары.

СП «Яндекса» и Сбербанка

CNews выяснил дополнительные условия сделки, заключенной между Сбербанком и «Яндексом» по созданию совместного предприятия (СП) на базе товарного агрегатора «Яндекс.маркет». Напомним, данная сделка была заключена в конце 2017 г. Сбербанк вложил в новую компанию 30 млрд руб.

Совместное предприятие было зарегистрировано в Голландии и получило название Yandex.Market. В нем Yandex (владелец российского «Яндекса») и Сбербанк (в лице своей «дочки» Digital Assets) получили по 45% акций. Оставшиеся 10% достались штихтингу (голландская форма собственности без владельцев и без цели получения прибыли) Stichting Yandex.Marke Equity Incentive — для поощрения топ-менеджмента.

Согласно документам о создании Yandex.Market, опубликованным на сайте Американской комиссии по ценным бумагам, в процессе образования нового предприятия «Яндекс» обязался передать ему ряд активов в сфере интеллектуальной собственности.

Какие домены отошли от «Яндекса» к «Яндекс.маркету»

Речь идет, в первую очередь, о наборе доменных имен. В частности, о домене podberi.ru, с которого установлена переадресация на сайт «Яндекс.маркета». Также передаче подлежали домены, связанные с сервисом PriceLabs, который позволяет продавцам автоматически управлять своими ставками на «Яндекс.маркете»: домены pricelabs.ru, pricelab.ru, price-labs.ruи price-lab.ru.

«Яндекс» договорился со Сбербанком о передаче прав на домены и ПО

Кроме того, передаются домены notaclaim.ru и nota-claim.ru. Они используются площадкой НОТА (Независимое объединение товарных агрегаторов).

НОТА была создана товарными агрегаторами: eBay, price.ru, «Товары mail.ru» и «Яндекс.маркет». Площадка собирает жалобы от пользователей на поддельные товары, приобретенные в интернет-магазинах.

В списке доменных имен, предназначенных для передачи, значатся еще два домена: metabar.ru и yandex-sovetnik.com. Они используются системой «Яндекс.советник». Согласно данным сервиса Whois, права на все обозначенные домены сейчас перешли к «Яндекс.маркету».

ПО для автоматических советов пользователям

Помимо этого, соглашение предусматривало передачу от «Яндекса» новому предприятию прав на ПО «Краудсорсинговая система интернет-аналитики» (КСИА). Данное ПО написано на языке Python для системы Linux. КСИА предназначено для сбора данных пользователей приложения «Метабар» и является частью системы «Яндекс.советник».

Изначально КСИА была разработано компанией «Метабар», которая в 2014 г. была приобретена «Яндексом». На ее базе и был создан сервис «Яндекс.советник», который помогает пользователям узнать наиболее выгодные цены на интересующие его товары. Когда пользователь просматривает в браузере на сайте интернет-магазина какой-либо товар, приложение автоматически анализирует цены на него в регионе пользователя и показывает панель с подсказкой.

Права на товарный знак и промышленные образцы

Согласно базе данных Роспатента, сейчас права на КСИА переданы «Яндекс.маркету». Также, в рамках реализации договоренности по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.маркета», Роспатент перерегистрировал с «Яндекса» на новое предприятие права на товарный знак Price Labs и два промышленных образца (№101883 и №101121), описывающих страницы сервиса.