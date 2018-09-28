Сайт аренды жилья «Циан» открыл сервис одобрения ипотеки от банков

На сверхпопулярном сайте объявлений об аренде и продаже недвижимости «Циан» теперь можно удаленно получить от банков одобрение ипотеки. Пользователь заполняет анкету, получает от банков предложения, выбирает подходящее, отсылает в банк сканы документов и получает согласие или отказ. Все это делается онлайн, личная встреча нужна только для непосредственного заключения сделки.

Подтверждение ипотеки онлайн

Сервис для поиска недвижимости «Циан» открыл пользователям возможность удаленно получать от банков одобрение ипотеки непосредственно на своем сайте cian.ru. Для этого пользователю нужно заполнить на сайте заявку. Через две минуты ему должны поступить предложения от нескольких банков, утверждают авторы идеи. Услуга получила название «Циан.ипотека».

По словам Дмитрия Камалдынова, директора бизнес-подразделения «Циан.финансы», теперь пользователь может на одной площадке подобрать интересующий объект недвижимости и сразу же привлечь финансирование на его покупку. Покупателю не нужно изучать сайты разных банков в поисках лучших предложений, ходить по отделениям и заполнять множество анкет. Все действия можно оперативно выполнить онлайн. Останется только договориться с продавцом и посетить банк для заключения сделки.

Какие именно персональные данные потребуются от человека для заполнения интернет-анкет, где они физически будут храниться «Цианом» и какими программными средствами станет обеспечиваться их сохранность, в организации на момент выхода материала CNews не ответили.

Как это происходит

Разработчики обещают, что заполнение анкеты на одобрение ипотеки займет не более 10 минут. Это универсальная анкета, то есть она подойдет для всех банков, и пользователю не придется вводить данные несколько раз. В список необходимых для заполнения сведений входят имя, адрес, место работы, паспортные данные и т. д. При вводе данных система предлагает пользовательские подсказки.

Отправив анкету онлайн, пользователь получит сначала предварительное решение банка. Далее его попросят загрузить необходимые документы, после чего будет принято окончательное решение. Если оно окажется положительным, менеджер банка договорится с пользователем об очном визите для заключения сделки.

Где и с какими банками можно заключить сделку

Пока что с проектом будут работать 11 банков: Тинькофф банк, Газпромбанк, «Дельтакредит», Абсолют банк, «Дом.рф» (бывший АИЖК), Юникредитбанк, Банк «Уралсиб», СМП банк, Банк жилищного финансирования, «Восточный» и Металлинвестбанк. В будущем «Циан» обещает расширить список партнеров, включив в него всех ключевых представителей сегмента ипотечного кредитования.

Получить одобрение ипотеки теперь можно прямо на сайте объявлений о продаже недвижимости

Подать заявку можно в любом регионе России. В общей сложности проект охватывает 941 город — в каждом из них можно заключить сделку хотя бы с одним из партнерских банков.

Авторы идеи отмечают, что большое количество партнерских банков положительно сказывается на выгодности предложений, из которых может выбирать пользователь. «Циан» напоминает, что минимальная ставка по ипотечным программам на данный момент составляет 6% годовых. С помощью новой услуги можно получить одобрение ипотеки не только на квартиру в новостройке, но и на машиноместо, вторичное жилье, коттедж или таунхаус.

Чем занимается «Циан»

«Циан» — это база объявлений об аренде и продаже недвижимости в Москве и других городах России. Проект включает в себя сайты cian.ru и emls.ru, общая ежемесячная аудитория которых, по данным ресурса LiveInternet, достигает 10,5 млн уникальных пользователей. Объявления на сайтах могут размещать непосредственно владельцы жилья, без посредников. Cian.ru предлагает описание объектов, фотографии и контакты продавцов.

В ноябре 2017 г. площадка для размещения объявлений Avito пожаловалась на «Циан» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Avito утверждала, что «Циан» в автоматическом режиме скопировал у нее 150 тыс. объявлений. В феврале 2018 г. ФАС направила официальное предупреждение компании «Айриэлтор», которая управляет «Цианом». Регулятор требовал удалить скопированные объявления под угрозой штрафа в 500 тыс. руб. «Циан» на это ответил, что удалил их еще в конце 2017 г. Avito считает решение ФАС важным прецедентом на этом рынке.